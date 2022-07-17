Банк Канады ожидает, что инфляция превысит 8% уже на следующей неделе, когда будут опубликованы июньские данные, и останется в этом диапазоне еще несколько месяцев, заявил губернатор Тифф Маклем. бизнес-группа в стенограмме веб-трансляции, опубликованной поздно вечером в пятницу.

Маклем, выступавший перед Канадской федерацией независимого бизнеса на следующий день после шокирующего повышения процентной ставки на 100 базисных пунктов в среду, также призвал владельцев

малого бизнеса не включать текущие темпы роста цен в свои контракты.

«Инфляция высока на семь баллов. Вероятно, она превысит восемь (8%). На следующей неделе у нас будет следующий индекс потребительских цен. Мы знаем, что цены на нефть были очень высокими в июне, поэтому я не удивлюсь, если они вырастут. «, — сказал Маклем. Инфляция в Канаде в мае составила 7,7%, что является самым высоким показателем с января 1983 года. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что инфляция в июне достигнет 8,3%, что станет самым высоким показателем с 1982 года. Данные будут опубликованы в среду в 8:30 утра по восточному времени (12:30 по Гринвичу). ).