Верно, что принятие Арменией наших предложений, основанных на международно-правовых нормах и принципах, является позитивным моментом, но конкретных шагов пока нет. Завтра встретятся министры иностранных дел Азербайджана и Армении. Это будет первая встреча министров, и мы надеемся, что она будет иметь результаты. Потому что у меня было несколько встреч с премьер-министром Армении, встречались представители Азербайджана и Армении. Двусторонней встречи министров иностранных дел не было, это первая встреча. Но вопросы, которые уже обсуждались, лежат на столе. Я думаю, что хорошим итогом этой встречи может быть то, что армянская сторона формирует свою рабочую группу. Потому что азербайджанская сторона уже сформировала собственную рабочую группу по подготовке мирного соглашения. Там были определены члены и члены, представленные в этой группе. Армения еще не пошла на такой шаг. Я думаю, что это может быть хорошим результатом, и другие вопросы могут быть обсуждены.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«К сожалению, несмотря на то, что после войны прошел 1 год и 8 месяцев, кроме этого, я не могу найти никаких положительных моментов. К сожалению, негативных моментов больше. Одним из них является отказ Армении от решения вопросов, обозначенных в Декларации, подписанной 10 ноября 2020 года. Декларация от 10 ноября фактически является актом капитуляции Армении, и как побежденная сторона в войне Армения взяла на себя обязательства. Там четко прописаны эти обязательства. Одним из них является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха. На сегодняшний день этот вопрос не решен. Мы много раз поднимали этот вопрос, но Армения его оттягивает. В то же время мы ставили этот вопрос перед военным руководством России, а несколько месяцев назад, находясь с визитом в Азербайджане, высокопоставленный чиновник Минобороны России пообещал нашему Минобороны, что вооруженные силы Армении будут выведены из Карабаха к июню» — отметил президент.