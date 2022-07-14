«Установившаяся на Южном Кавказе новая геополитическая реальность создала благоприятную почву для устойчивого мира и регионального экономического сотрудничества».

Об этом говорится в письме президента Ильхама Алиева, адресованном президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

«Азербайджан, положивший конец 30-летней оккупации своих земель, хочет перевернуть страницу войны, нормализовать отношения с Арменией и подписать мирный договор. Мы верим, что Франция может внести ценный вклад в процесс подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе пяти принципов, которые мы представили, опираясь на международное право», — говорится в письме.