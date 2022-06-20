Китай вслед за Индией рекордно нарастил импорт российской нефти, пишет Reuters.

По сравнению с маем 2021-го импорт сырой нефти в прошлом месяце вырос на 55%, таким образом Россия сместила Саудовскую Аравию с позиции главного поставщика.

Также сообщается, что по сравнению с апрелем суточный объем поставок в мае увеличился на 25% (с 1,59 млн баррелей в сутки до 1,98 млн).

«Данные показывают, что Россия может найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции, хотя ей пришлось снизить цены», — пишет Reuters.