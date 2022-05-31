В мае среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме, в некоторых районах — на 2-4 градуса выше нормы. Данную информацию приводит Национальная служба гидрометеорологии.

Среднемесячное количество осадков будет несколько ниже климатической нормы в Нахчыванской АР, Восточно-Зангезурском и Карабахском, Газах-Гянджинском и Центрально-Аранском районах, а в остальных районах страны — близким к климатической норме.

В середине первой декады месяца ожидается стабильная погода, без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха с каждым днем будет повышаться.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 23-26 градусов тепла (ночью — 19-24, днем — 29-34, в некоторые дни — 36-40 градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков ожидается близким к норме (норма 9-12 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 22-26 градусов тепла (ночью — 19-24, днем — 29-34, в некоторые дни — 36-40 градусов тепла), что близко к климатической норме и немного выше. Количество месячных осадков ожидается близким к норме, местами выше нормы (норма 21-35 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха составит 16-19 градусов тепла (ночью — 13-18, днем — 19-24, в некоторые дни — 27-32 градуса тепла), что близко к климатической норме и немного выше. Количество месячных осадков ожидается близким к норме (норма 74-130 мм).

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах среднемесячная температура составит 23-26 градусов тепла (ночью — 18-23, днем — 27-32, в некоторые дни — 35-38 градусов тепла). Количество месячных осадков ожидается близким к норме (норма 46-63 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 20-24 градуса тепла, что близко, либо несколько выше климатической нормы. Ночью температура воздуха составит 17-22, днем — 24-29, в отдельные дни — до 33-38 градусов тепла. Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 18-179 мм).

В Агдашском, Мингячевирском, Евлахском, Кюрдамирском, Имишлинском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском, Гёйчайском и Агджабединском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 24-27 градусов тепла, что близко, либо несколько выше климатической нормы. Ночью ожидаются 19-24, днем — 29-34, в отдельные дни — до 37-40 градусов тепла. Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме, а местами несколько выше климатической нормы (норма 12-49 мм).

В Масаллинском, Лянкяранском, Астаринском, Лерикском, Ярдымлинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 20-25 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью ожидаются 18-23, днем — 25-30, в отдельные дни — до 35 градусов тепла. Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 29-47 мм).