Кабмин Азербайджана принял решение о ликвидации госпошлин за госрегистрацию мобильных устройств, ввозимых физлицами в страну для личного пользования, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов в понедельник.

Госпошлина на регистрацию в Азербайджане мобильного устройства рыночной стоимостью до $100 (без функций фото, видеосъемки и без выхода в Интернет) составляла 20 манатов.

Размер госпошлины на регистрацию прочих мобильных устройств варьировала от 30 до 150 манатов в зависимости от рыночной стоимости аппарата.

В частности, регистрация мобильного устройства рыночной стоимостью до $100 (с функциями фото и видеосъемки и с выходом в Интернет — ИФ-Аз) обойдется в 30 манатов, стоимостью от $101 до $200 – 50 манатов, от $201 до $400 – 60 манатов, от $401 до $700 – 70 манатов, от $701 до $1000 – 100 манатов, свыше $1001 – 150 манатов.