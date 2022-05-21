Лондон собирается поставить в Молдову современное оружие, чтобы удержать Россию от возможного нападения.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в пятницу, 20 мая, что в Молдавию следует направить современное оружие, чтобы защитить ее от угрозы вторжения со стороны России.

«Я бы хотела видеть Молдавию оснащенной по стандартам НАТО. Это дискуссия, которую мы ведем с нашими союзниками. Путин абсолютно ясно дал понять о своих амбициях создать великую Россию. И только потому, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, это не значит, что он отказался от этих амбиций», — заявила она в интервью The Telegraph.

Молдавия, расположенная к юго-западу от Украины, не является членом НАТО, и у Британии есть опасения, что она может стать следующей целью РФ после Украины. Если планы Лондона будут приняты, члены военного альянса предоставят Молдове современное вооружение, заменив им технику советских времен, а также обучат солдат тому, как им пользоваться.