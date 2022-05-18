Для Украины, Грузии и Молдовы предложили создать отдельный Евросоюз.

Так считает глава Евросовета Шарль Мишель. Туда же еврочиновник предложил отправить Турцию и Западные Балканы.

Ранее создать «Европейское политическое сообщество» предложил президент Франции. По мысли Эмманюэля Макрона, оно должно стать альтернативой Европейского Союза. В него Украину примут без промедления, так как «она — уже часть европейской семьи», заявил переизбранный на второй срок президент Макрон. При этом говоря о включении Украины в настоящий Европейский Союз, французский лидер отметил, что на это потребуется не один год, а то и десятилетия.