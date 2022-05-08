Лидеры стран Группы семи (G7) заявили о намерении не допустить победы России в Украине. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в воскресенье.

«Группа семи и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента [России Владимира] Путина в его войне против Украины», — гласит коммюнике. В тексте заявления утверждается, что таким образом лидеры «семерки» отдают дань памяти «всем, кто сражался за свободу во Второй мировой войне», и заявляют о намерении «продолжать эту борьбу ради народа Украины, Европы и мирового сообщества».

Лидеры G7 в ходе виртуальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразили готовность продолжать поддержку Украины. «Для нас было честью, что к нам присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Мы заверили его в нашей полной солидарности и поддержке обороны Украины», — говорится в заявлении. Лидеры G7 указали, что выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины, ее «процветающее и демократическое будущее в международно признанных границах».