Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«9 Мая — дорогой для всех нас праздник, занимающий особое место в славной истории наших народов, которые с честью пройдя через суровые годы кровопролитной и разрушительной войны, своим беспримерным мужеством и героизмом, стойкостью и самоотверженностью спасли человечество от ужасов фашизма. Память о Великой Победе навсегда останется в наших сердцах», — говорится в письме азербайджанского лидера.

Он также выразил уверенность в том, что добрые традиции дружбы и взаимоподдержки азербайджанского и российского народов, проявленные во время тяжелых испытаний в долгие годы войны, будут и далее служить прочной основой для укрепления отношений между Азербайджаном и РФ в интересах народов и стран.

«В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, всем ветеранам войны и труженикам тыла, всему дружественному народу России счастья и благополучия», — сказал Ильхам Алиев.