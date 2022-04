Важное событие после встречи в Брюсселе на прошлой неделе. ЕС поддерживает прямые контакты и взаимодействие.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал Тойво Клаар по следам переговоров глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Important development following last week’s Brussels meeting. 🇪🇺is supportive of direct contacts & engagement. https://t.co/48H0WLvAXK

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) April 11, 2022