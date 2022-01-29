Пентагон заявил о готовности сократить масштабы учений в Европе

Соединенные Штаты готовы пойти на сокращение масштабов военных учений в Европе, если Россия примет ответные меры на основе принципа взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет газета The Hill.

«Когда мы начали переговоры с [президентом России Владимиром Путиным], мы были готовы что-то предложить, если русские ответят взаимностью. Например, сокращение, может быть, размера и масштабов некоторых наших учений на континенте, но это потребует взаимности со стороны России. Они не захотели на это пойти», — сказал Кирби, добавляя, что Соединенные Штаты «не закрывают дверь для переговоров».

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