Турецкий журналист сравнил Россию с гитлеровской Германией

Турецкий журналист Ахмет Тасгетирен в своей колонке «Лишь бы Организация тюркских государств принесла мир в Алматы!» на страницах издания Karar сравнил Россию с гитлеровской Германией.

«Гитлер считал, что для Германии есть „жизненное пространство — Lebensraum“, и хотел его захватить. Его первой целью были страны с немецким меньшинством, такие как Польша. Сейчас такая стратегическая цель существует для России», — написал Тасгетирен, напомнив, что СССР распался в 1991 году и советское пространство в Европе и Азии оказалось разорвано. Его, по мнению журналиста, сейчас пытается вновь воссоздать президент России Владимир Путин под названием «Российская Федерация».

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Журналист отметил, что страны Балтии боятся России, а в Украине льется кровь. После восстания пророссийских активистов Донбасс оказался оккупирован, а за этим последовала оккупация Крыма. Теперь Россия так же смотрит на Беларусь и играет на Кавказе:

«И в Азии… СССР вторгся в Афганистан по приглашению Бабрака Кармала. В 1956 году Советы так же въехали в Прагу. Вот как русские обычно отвечают на приглашение! Они приехали по „русскому“ приглашению главы государства Токаева, неизвестно, когда они уедут!».

