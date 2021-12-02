Обсуждены вопросы ускорения ввоза продукции АПК Азербайджана в Россию



На площадке склада временного хранения ООО Южный таможенный терминал «ВИАДУК» 30 ноября состоялись переговоры между заместителем руководителя Россельхознадзора Антоном Кармазиным и заместителем руководителя Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Рашадом Мафусовым.

«Обсуждение было посвящено вопросам прохождения азербайджанской плодоовощной продукции через МАПП «Яраг-Казмаляр» на участке российско-азербайджанской государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В переговорах приняли участие представители таможенных органов двух стран, а также сотрудники Пограничной службы ФСБ России, Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане, передает «Интерфакс-Азербайджан».

В ходе переговоров были выработаны меры по ускорению прохождения грузов через российско-азербайджанскую границу (МАПП «Яраг-Казмаляр»). Компетентные органы двух стран договорились о необходимой среднесуточной норме прохождения автотранспортных средств через пункт пропуска с учётом его реконструкции. Стороны пришли к соглашению о едином подходе по оформлению Агентством фитосанитарных сертификатов и проведением документарной проверки этих документов ФТС России.

Азербайджанская сторона выразила заинтересованность в ускорении проведения карантинного фитосанитарного контроля в отношении подкарантинных грузов на СВХ ООО «ЮТТ Виадук».

Российская сторона напомнила о возможности поставок плодоовощной продукции железнодорожным транспортом и отметила, что пропускная способность такого перемещения товаров значительно выше, чем при ввозе их автомобильным транспортом.

«Кармазин также предложил азербайджанской стороне при проведении интеграции информационных систем фитосанитарных служб двух стран перейти на стандарты штрихового кодирования GS1 при маркировке упаковки с плодоовощной продукцией. При таком кодировании на упаковку наносится штрих-код, при считывании которого можно получить основную информацию о грузе, в частности, о его производителе, дате выработки и ряд других сведений. Сейчас при взаимных поставках подкарантинных товаров из двух стран такая система кодирования не используется, на грузы наносится только этикетка, содержащая основные данные о них», — подчеркивается в информации.

Мафусов, в свою очередь, отметил, что АПБ рассмотрит озвученные предложения.