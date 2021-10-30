МИД: Освобождение из-под ареста члена ASALA служит поощрению терроризма

«Мы осуждаем решение об освобождении из-под ареста армянского террориста, члена АСАЛА Амбика Сасуняна, который в 1982 году в Лос-Анджелесе убил турецкого дипломата Кемаля Арыкана. Освобождение террориста не только опасно, но и служит поощрению терроризма», сказала начальник управления пресс-службы Лейла Абдуллаева, комментируя освобождение из-под ареста армянского террориста Амбика Сасуняна, сообщает пресс-служба МИД.

Л.Абдуллаева отметила, что в 2012 году А.Сасунян, находясь под арестом, дал интервью армянскому военному журналу «Hay Zinvor», где заявил, что является армянским солдатом и готов воевать на оккупированной в то время территории Азербайджана, это демонстрирует, что этот террорист вовсе не исправился: «Необходимо пресечь любые попытки героизации террориста, который, согласно информации СМИ Армении, находится в этой стране».