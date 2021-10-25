Президент Алиев: Сегодня знаменательный и исторический день в истории Губадлинского района

Сегодня знаменательный и исторический день в истории Губадлинского района. Ровно год назад победоносная Азербайджанская армия освободила Губадлы от армянской оккупации, и отныне 25 октября всегда будет отмечаться в нашей истории как день Победы.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Губадлинского района, его слова приводит АЗЕРТАДЖ.

Сердечно поздравив всех губадлинцев и азербайджанский народ по этому случаю, глава государства рассказал о важности освобождения Губадлы в ходе войны.