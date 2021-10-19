Коротченко: Армянскую элиту надо спускать, чтобы она таскала каштаны из огня для России, а не наоборот

Политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью «Москва-Баку» — о том, чего ждать от последних встреч на высшем и высоком уровнях по нагорно-карабахскому урегулированию и ревизии трехстороннего Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении в преддверии годовщины его подписания.

— Трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении в Минске, на которой, согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства был проведен «обзор выполнения трехсторонних договоренностей», а Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой заявил, что есть вопросы, которые нужно решать. Какие вопросы обсуждали стороны, к чему пришли и можно ли сказать, что Москве как посреднику в карабахском урегулировании крайне важно показать результативность в выполнении соглашения?

— Россия заинтересована в выполнении трехстороннего заявления. Учитывая, что выработка документа проходила под личным контролем Владимира Путина. И мы можем сказать, что это, собственно, его политический проект.

Но спустя год после подписания трехстороннего Заявления, можно сказать, что степень его реализации очень низкая. Фактически, помимо возвращения Азербайджану части территорий, выполнен только пункт о размещении российских миротворцев. Их размещение стабилизировало ситуацию, но, к сожалению, мы видим блокаду со стороны Армении всех остальных вопросов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян высоко оценили деятельность российских миротворцев. И Путин их высоко оценил. Все упирается в недоговороспособность Армении по выполнению остальных пунктов трехсторонних заявлений. То, что Армения не выполняет основные пункты трехстороннего Заявления, можно оценивать как антироссийскую позицию официального Еревана.

Трехстороннее Заявление не выполняется. До сих пор не решен вопрос присутствия на территории Карабахского региона Азербайджана армянских незаконных вооруженных формирований, отсутствует прогресс по вопросу разблокирования транспортно-экономических коммуникаций. Плюс к этому можно добавить непередачу Арменией карт минных полей. Плюс стоит процесс демаркации и делимитации границы. Очевидно, что именно по этим до сих пор нерешенным вопросам шла речь на трехсторонней встрече.

Но Ереван как всегда занимался, так и продолжает заниматься политическим словоблудием. Ереван ориентирован на армянскую же интерпретацию основных положений трехстороннего Заявления. Поэтому без оказания давления на Армению, сложно рассчитывать, что Ереван будет выполнять свои обязательства.

Указанная встреча, несмотря на ожидания, во многом носила ритуальный, протокольный характер – и именно из-за неконструктивной позиции официального Еревана.

Допустим, стороны договорились о неких гуманитарных шагах. Но пока на фоне невыполняемости трехстороннего Заявления это слишком мало. Пока Армения решает исключительно свои задачи.

К сожалению, фактически за год не обозначено никакого прогресса в реализации трехстороннего Заявления, оно осталось почти на нулевой точке. Мы находимся в ситуации, в которой находились еще год назад. Армения, оправившись от синдрома военного разгрома, начала проводить достаточно провокационную политику. Кроме того, крайне существенным фактором, мешающим выполнению трехстороннего Заявления, выступает армянское лобби. Сила влияния этого фактора перевешивает даже фактор нежелания Еревана выполнять трехстороннее Заявление. Армянские лоббисты активно работают в России, стремясь дать свою трактовку смыслам, содержанию, ключевым тезисам соглашения. Пытается запустить процесс его ревизии. У армянского лобби есть возможности затягивать реализацию положений трехстороннего Заявления. Мы видим его активную работу в информационном поле. Идет активная работа по размыванию фундамента трехстороннего Заявления.

— Есть ли у Москвы какой-то инструмент влияния на то, чтобы Армения все-таки двигалась по пути четкого выполнения трехстороннего Заявления?

— Инструмент влияния может быть только один – политическая воля. Плюс активная аналитическая работа экспертного сообщества для осмысления сути и смысла, «дорожной карты» реализации трехстороннего Заявления. Вот, что можно противопоставить.

— Трехсторонний формат лидеров России, Азербайджана и Армении показал свою эффективность в нагорно-карабахском урегулировании. Новая встреча лидеров может решить все сложные вопросы, как это было в прошлом году?

— В прошлом году была иная, критическая ситуация. Считаю, что сейчас главным образом нужен экономический нажим на Ереван.

Мы видим последние русофобские выходки в центре Еревана – шествие «Сасна црер». Это был марш русофобов с прямым оскорблением высших должностных лиц России. Мы понимаем, что за этим стоит. Вопрос к господину Пашиняну, почему он не использовал полицию, силовые структуры для пресечения русофобской манифестации в Ереване. Где был господин Пашинян? Кофе пил? В отношении Армении у России не должно быть никаких иллюзий. Армения – не более, чем один из партнеров. Формально – союзник. А реально – ситуативный партнер. И выстраивать России отношения с Арменией необходимо исключительно с опорой на российские национальные интересы. Национальные интересы Армении для России должны быть даже не вторичны, а третичны.

Мы рассматриваем то, что происходит в Армении через призму позиции политических элит в Армении в отношении России. Все эти мантры о братском христианском народе пусть оставят для внутриполитического потребления. Все контакты России с Арменией, в том числе в экономической сфере, должны основываться на прагматизме – рыночные цены на газ, рыночные условия на предоставляемые кредиты. Кредиты Армении должны предоставляться исключительно под залог ее золотовалютных ресурсов. А если она не способна возвращать, погашать кредиты, значит она должна расплачиваться своими золотовалютными ресурсами.

У Москвы должна быть жесткая позиция, хватит кормить русофобов – а в Армении очередной всплеск русофобии. Пашинян – абсолютно номинальная фигура. Сегодня – он, завтра – другой. Армения хочет высасывать из России ресурсы, ничего не давая взамен, кроме мантр. Армения не способна ничего делать сама. Армения потеряла прежнее стратегическое значение для России ввиду изменения театра военных действий и появления новых видов вооружений, военной техники.

Сегодня главный сдерживающий фактор в регионе – Каспийская флотилия с крылатыми ракетами «Калибр». Армянскую элиту надо спускать с горы Арарат (Агрыдаг – прим. Минвала) на реальную землю, для того, чтобы она таскала каштаны из огня для России, а не наоборот.

Надо занимать жесткую позицию ко всем странам, которые выступают в роли иждивенцев, тех, которые хотят что-то получать от Москвы, не давая ничего взамен.

Есть самодостаточные страны постсоветского пространства – Казахстан и Азербайджан, которые ничего не просят, а выстраивают самостоятельную взаимовыгодную политику. А те, кто хочет за счет России, российских налогоплательщиков, получать различные бонусы экономического плана, сначала они должны доказать свою полезность делом.

Если у Армении нет финансовых ресурсов, пусть расплачивается с нами политикой. Пусть сокращают численность американского посольства, пусть публично признает Крым российским, пусть закрывает все неправительственные организации, которые финансируют американцы, французы и другие страны. А постоянно кормить ее и подогревать какие-то военные амбиции Еревана, — абсолютно ненужная позиция Москвы в нынешних условиях.

— Во время встречи Путина и Пашиняна в Кремле обратила на себя фраза премьера Армении. Глава армянского правительства заявил Путину буквально следующее: «Как Вы заметили, нагорно-карабахский конфликт остаётся нерешённым и понятно». Но Путин этого не говорил…

— Путин принял Пашиняна тепло, с уважением. Буквально меньше чем через неделю мы увидели мерзкую русофобскую выходку в центре Еревана. Армения ответственная за это. Пашиняновские хотелки не надо выдавать за позицию Кремля. Позиция Кремля явно выражена в трехстороннем Заявлении, пункт за пунктом. Все четко описано: вывод незаконных армянских вооруженных формирований, разблокировка коммуникаций. Вот официальная позиция Кремля. А то, что Пашинян хочет интерпретировать слова Путина… понятно, работают армянские лоббисты. Позиция Путина ясна, она отражена в трехстороннем Заявлении, пусть перечитает его.

— В последние недели мы видим несколько сигналов в связи с процессом сближения Азербайджана и Армении. Так Армения открыла для азербайджанских рейсов в Нахчыван свое воздушное пространство. Прошла встреча азербайджанских и армянских депутатов, в Азербайджане будут организованы курсы армянского языка для «интеграции граждан Азербайджана армянского происхождения». Кроме того, на прошлой неделе в Москве по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошла трехсторонняя встреча религиозных лидеров России, Азербайджана и Армении…

— Встреча религиозных лидеров закончилась провалом благодаря товарищу Гарегину II, который, на встрече с патриархом Кириллом заявил о «кровавой, ведущей к катастрофе агрессии Азербайджана». Это позиция, которую не раз озвучивал каталикос. И не раз он подливал масла в огонь карабахского конфликта, выступая с жесткими заявлениями в адрес Азербайджана тогда, когда духовный лидер должен мирить и призывать к примирению. Это тоже сигнал, что и в межцерковном диалоге мы видим абсолютное нежелание Армении считаться с существующими реалиями. Ответом, видимо, стало решение Русской православной церкви учредить свою епархию в Армении, фактически зайдя на поле армянской апостольской церкви.

То, что Армения открыла для азербайджанских рейсов воздушное пространство… Открыли и хорошо. Зангезурский коридор пусть откроют. Вот это будет позитивный сигнал. Зангезурский транспортный коридор – это политика Кремля и блокирование этого вопроса – это противодействие политике Кремля со стороны Армении. Вот когда откроют, будет позитивный сигнал, а пока это, извините, бла-бла-бла. Пока я довольно скептически смотрю на «позитивные» сигналы. Потому что не выполняется основное, звучат все те же жесткие заявления со стороны Армении, которой традиционно выгодно замотать процесс.

— А заявление Никола Пашиняна на саммите СНГ, что Армения получит транспортное сообщение с РФ и Ираном через территорию Азербайджана, а Азербайджан – связь с Нахчываном через Армению…

— Пока Армения не приступит к конкретному выполнению трехстороннего Заявления, можно говорить что угодно. Эти заявления не имеют значения без результата.

— Как насчет создания Москвой постоянной платформы взаимодействия между Азербайджаном и Арменией?

— Думаю, что прежде всего это стоит делать в экспертно-аналитическом поле. За счет неправительственных организаций и аналитических мозговых центров. Думаю, прежде всего необходим экспертный диалог. Эксперты более свободны в мнениях и могут предложить политикам «дорожную карту».