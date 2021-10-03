Эксперт предрек разгром Украины в военном конфликте с Россией

Украину в случае военного конфликта с Россией ждёт неминуемый разгром. Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
«Если начнется полномасштабный конфликт, я, как военный эксперт, могу дать единственный прогноз. Украинские вооружённые силы будут разгромлены, и Украина потеряет часть своей территории», — приводит слова Евсеева интернет-портал «Украина.ру».
По словам эксперта, если Украина вступит в НАТО, Москва начнёт рассматривать различные варианты для сохранения существующего баланса сил. Если же Киев перейдёт эту «красную линию», то тогда и может начаться конфликт. При этом Евсеев подчеркнул, что Москва не заинтересована в таком развитии событий, так как для неё важнее стабильность, чем боевые действия.