Эксперт предрек разгром Украины в военном конфликте с Россией

4 октября, 00:02

Украину в случае военного конфликта с Россией ждёт неминуемый разгром. Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«Если начнется полномасштабный конфликт, я, как военный эксперт, могу дать единственный прогноз. Украинские вооружённые силы будут разгромлены, и Украина потеряет часть своей территории», — приводит слова Евсеева интернет-портал «Украина.ру».

По словам эксперта, если Украина вступит в НАТО, Москва начнёт рассматривать различные варианты для сохранения существующего баланса сил. Если же Киев перейдёт эту «красную линию», то тогда и может начаться конфликт. При этом Евсеев подчеркнул, что Москва не заинтересована в таком развитии событий, так как для неё важнее стабильность, чем боевые действия.

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Пашинян заявил, что готов к встрече с Алиевым и обещает принести с собой карты минных полей

3 октября, 22:46

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обменять карты минных полей на содержащихся в Баку «армянских пленных».

«Президент Азербайджана заявил, что готов встретиться со мной. Я еще в июле заявлял, что мы готовы на встречи на высоком и высшем уровнях. На предполагаемую предстоящую встречу я готов повести с собой все карты (минных полей), и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных», — сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы.

По словам Пашиняна, значимость этих карт гуманитарная, а Армения ранее передала те карты, которыми владела.

«Ранее мы передали те карты, которые имели. Не исключаю проблемы с качеством, но это зависит от тех, кто составлял эти карты. Других карт у нас нет, и мы не преследуем цели кого-то обмануть. Но важно маленькими шагами достичь формирования доверия. Это важно для решения гуманитарных вопросов, возвратить наших пленных домой», — отметил Пашинян, которого цитирует «Интерфакс».

Напомним, что как ранее сообщал Minval.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE заявил, что Баку готов пойти на адекватные ответные меры, если Армения предоставит точные карты минных полей в Карабахе.