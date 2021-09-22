Мехтиев: ASAN и Baykar Makina создадут исследовательский центр

«Служба ASAN и Фонд технологий Турции подписали соглашение. В Турции несколько лет действует проект «Наука Турции». В Азербайджане мы создадим аналогичный центр — «Наука Баку».

Об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и инновациям при президенте Ульви Мехтиев.

Он отметил, что в этом центре азербайджанская молодежь сможет участвовать в тренингах по программированию, созданию дронов и другим тренингам, что позволит им освоить профессиональные знания.

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и инновациям при президенте и компания Baykar Makina подписали протокол о сотрудничестве.

«Служба ASAN совместно с этой компанией создаст совместный инновационный исследовательский центр», — отметил У.Мехтиев, слова которого приводит «Репорт» со ссылкой на Haber Global.