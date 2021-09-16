Не берут продукты и запрещают съемки: как журналиста Minval.az и благотворителей встретили на территории «отстойника»

Пару дней назад Minval.az опубликовал материал об отстойнике для престарелых ветеранов Бакинского зоопарка. Материал был основан на рассказах экс-сотрудников, уволенных новым исполнительным директором зоопарка Назакят Исаевой, являющейся также сотрудницей организации IDEA. Бывшие-сотрудники утверждали, что за короткое время «владычества» госпожи Исаевой в зоопарке начался мор животных, которых не только лишили ветеринаров, но и резко сократили пайки, что, естественно, не могло благотворно сказаться на ослабленном организме живущих в неволе диких животных.

Фото и видео, распространенные сотрудниками отстойника вызвали гнев и ужас у пользователей социальных сетей: парализованная медведица-барибал с поломанной лапой (последствия неудачной погрузки во время перевозки в отстойник), слепая тигрица, отощавшие волки, лошади, обезьяны, верблюды, птицы – все эти животные медленно и страшно умирают. И все эти факты были опубликованы нами.

После публикации ряда статей в соцсетях началось активное волнение, появились статусы с призывами о помощи. Неравнодушные к трагедии животных люди предлагали помощь в покупке пропитания для больных животных, нашлось много желающих внести свою лепту в благородное дело спасения ветеранов Бакинского зоопарка. Казалось бы, что в этом плохого? Во всем цивилизованном мире приветствуется гражданская инициатива, даже в самых «крутых» зоопарках мира – в том числе и в Берлине, и в Праге, и в Москве – помощь общественности принимается на «ура»: если кто-то решил привезти пару мешков зерна для птиц или овощи для млекопитающих, то эти продукты принимаются, благотворители могут сами принять участие в кормлении и наблюдении за распределением кормов.

Но мы говорим о цивилизованном мире, у нас же в стране как раз все наоборот.

Сегодня утром сотрудник «Минвала» отправился с группой желающих помочь животным с прокормом на фруктово-овощной рынок в пос. Локбатан. До поездки были собраны финансовые средства, на которые и планировалось сделать покупки с целью дальнейшей их транспортировки в отстойник. На собранные средства было закуплено по 20 кг овощей – капусты (в том числе и цветной), моркови, а также фруктов (яблоки, сливы, нектарины, королек), был приобретен 50-килограмовый мешок пшеницы – птицам и каши для больной мишки. Примечателен факт, что продавцы рынка, узнав о том, что мы приобретаем продукты для больных животных, отдавали товар за полцены, и даже принесли бесплатно большой пакет свежих капустных листьев, приговаривая: «Сегодня наконец-то наедятся, у животных будет праздник, они же, наверное, голодают».

Забив машину до отказа, мы ехали в Гарадаг с чувством исполненного долга в душе. Да не тут-то было. Долг – наш гражданский, благотворительный, так и не удалось воплотить в жизнь: на воротах отстойника висел большой замок, сотрудников не было. Мы решили попросить сотрудников IDEA, расположенной рядом, чтобы они приняли продукты и накормили голодных животных отстойника.

Нас встретил охранник, сходу заявивший: НИЧЕГО НЕ ПРИНИМАЕМ, ВСЕГО ПОЛНО, УЕЗЖАЙТЕ ОТСЮДА. И запретил снимать фото и видео (да еще таким тоном, словно мы тайно снимали Пентагон).

Мы созвонились с экс-сотрудниками зоопарка и попросили, чтобы они через свои каналы наладили связь с охранниками отстойника, которые могли бы принять еду, и даже пообещали ничего не снимать.

Но охранник отстойника нам заявил, что он ничего не решает и потому он не имеет права впускать нас. И продукты брать не имеет права.

— Увозите отсюда покупки, — заявил он. – Они все равно сгниют под солнцем, если вы их оставите. Мы их не возьмем.

Мы снова прошли на КПП IDEA, но там заявили:

— «Сверху» поступил запрет на прием помощи. Уезжайте.

На наш вопрос – кто именно запретил принимать помощь, охранник ответил интригой:

— Я не могу вам этого сказать, потому что меня сразу уволят. Я человек подневольный, что мне приказали, то я и делаю. А потому уезжайте отсюда вместе со своими кормами.

Попытки дозвониться до директора Бакинского зоопарка Азера Гусейнова и до Назакят Исаевой ни к чему не привели. А потому нам пришлось сесть в машину и уехать, обдумывая по дороге, куда бы деть столько продуктов. Не придумав ничего лучше, мы отвезли на ипподром яблоки, морковь и капусту.

Остальные продукты у нас не взяли. Созвонившись по дороге с зоозащитницей Еленой Симакиной, мы договорились передать оставшиеся фрукты и овощи ей: из зерна сварит кашу для собак своего приюта, а всё остальное раздаст фермерским хозяйствам.

А теперь о главном, а именно – о том, что осталось за кадром. А за кадром остались поступательные движения о руководства IDEA, в том числе и от общества защиты диких животных – в лице Азера Гараева. Казалось бы, в любой нормальной стране, при любой нормальной системе по вопросу, вышедшему из-под контроля СМИ и ставшему достоянием пользователей соцсетей, как минимум проводится расследование соответствующими органами. А проштрафившееся руководство – в данном случае в лице директора и исполнительного директоров Бакинского зоопарка – должно приложить усилия для реабилитации своей пошатнувшейся репутации и начать исправлять свои «косяки».

Но, похоже, все это происходит где-то в параллельной реальности, а не в Азербайджане, где нашкодившие, как говорится, страх потеряли.

Несколько лет назад сотрудник «Минвала» побывал в Бакинском зоопарке – как раз после прокатившейся волны слухов о том, что директор — Азер Гусейнов – морит животных голодом. Но директор опроверг слухи, провел автора этих строк на хозяйственную территорию зоопарка, показал продовольственные запасы – скот для убоя, тюки с сеном и люцерной, ветеринарный кабинет – с сотрудниками и запасами лекарственных препаратов, без проблем позволил снять фото и видео, лично провел экскурсию, рассказывая о своих питомцах. Сразу было видно, что все слухи, которые – кстати! – тоже масштабно распространялись в соцсетях – были всего лишь пустым звуком и не более. Зоопарк процветал, и единственное, на что посетовал А. Гусейнов – была теснота вольеров, в которых животные чувствовали себя некомфортно.

В случае же со скандалом, разразившимся вокруг отстойника для старых и больных обитателей зоопарка, все по-другому: исполнительный директор Назакят Исаева предпочла пойти торным путем запретов, чем, собственно, и подтвердила печальный факт, что в этом печальном месте на самом деле творится целенаправленный геноцид. У любого здравомыслящего человека возникает мысль: если не пускают на территорию — значит, действительно есть, что скрывать.

У нас, сочувствующих трагедии животных, была одна единственная надежда: если испытывается дефицит кормов, то мы сами поможем, в этом нет ничего зазорного и предосудительного. Но нас лишили и этой возможности.

И мы, и экс-сотрудники зоопарка остались перед страшной проблемой и, по сути, не разрешаемой проблемой: этим животным уже не помочь. Отгородившись высоким забором и крепкий амбарным замком, руководство зоопарка, находящееся в IDEA, поставило большой и жирный крест на наших благих начинаниях. Хотя на самом деле нет ничего удивительного: как говорит большинство граждан, у нас и людям-то не хотят помогать. А вы говорите – животным…

Яна Мадатова