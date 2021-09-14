Обратная сторона медали: ужасы «отстойника» для ветеранов Бакинского зоопарка

Не так давно в СМИ выходили новости о скором открытии нового бакинского зоопарка. Этого события ждут многие, так как увидеть экзотических животных, да еще и в обновленных условиях – это здорово. Некоторые даже называли новый Бакинской зоопарк своеобразной визитной карточкой города. Но оборотной стороны медали практически никто не видит. На самом деле, визитная карточка – не новый зоопарк, в котором все будет отшлифовано и заточено под восторженных туристов, желающих поселфиться возле шикарных вольеров с экзотическими животными, а отношение к самим животным, особенно к ветеранам, много лет жившим в старом бакинском зоопарке, но сегодня уже списанным в т.н. «отстойник», где им суждено закончить свою жизнь в забвении и жутких условиях.

Бывшие сотрудники Бакинского зоопарка обратились в редакцию Minval.az еще на прошлой неделе, прислав огромное количество отснятого в отстойнике видеоматериала, но из этических соображений мы не публиковали эти кадры, в надежде получить от руководства зоопарка хоть какие-нибудь комментарии. Но тщетно: все попытки дозвониться до исполнительного директора нового зоопарка Назакят Исаевой закончились провалом.

Правда, удалось дозвониться до директора Бакинского зоопарка Азера Гусейнова и он ответил, что находится в данный момент в другой стране, проходит курс лечения, и даст интервью «Минвалу» не раньше 21 сентября, когда уже выйдет на работу.

С Назакят Исаевой мы пытались связаться не только по телефону, но и писали ей в Whatsapp, но все наши послания и звонки были проигнорированы, несмотря на тот факт, что г-жа Исаева находилась «Онлайн».

На самом деле подобный игнор можно назвать более чем странным, ведь разъяснить сложившуюся дикую ситуацию СМИ все-таки надо, ведь экс-сотрудники зоопарка, уволенные госпожой Исаевой, по их словам, без объяснения причин (по принципу «старая метла по-новому мете»), подняли шум в социальных сетях, и начали массово размещать призывы о помощи голодным животным, брошенным сегодня на произвол судьбы. Причина – равнодушие и некомпетентность Н. Исаевой, единым махом решившей десятки судеб, в том числе и судеб животных. Они уже не попадут в новый блистательный зоопарк, ведь старые, полинявшие, больные и тощие, они навряд ли понравятся посетителям. А значит их место – в «отстойнике». Все бы ничего, такие «отстойнике» существуют по всему миру – для ветеранов зоопарков и цирков, но все эти животные живут в довольстве и сытости, их лечат, за ними ухаживают. Но только не в «отстойнике» для ветеранов бакинского зоопарка. Эти – обречены. Многие животные уже умерли: несколько волков, бизин, травмированный при перевозке, умерла зебра, сегодня — выдра, помимо других птиц, умерших от голода, погибли сокол и сова.

Фельдшер-ветеринар Виктория Гоненко, бывшая сотрудница Бакинского зоопарка, рассказала, что в бытность Азера Гусейнова на должности директора зоопарка с довольством и провиантом дела обстояли намного лучше:

«При Азере Гусейнове животные не голодали, у них всего было в достатке: и зелени, и овощей, и мяса, и фруктов. Они наблюдались ветеринарами, получали своевременную помощь и были под наблюдением профессионалов. Сегодня, когда зоопарк перешел под патронаж Исаевой, ситуация резко изменилась в худшую сторону. Профессионалов уволила, провиант сведен практически к нулю, животные не имеют доступа к воде».

Парадоксальность ситуации заключается в том, что Н. Исаева – сотрудника Центра IDEA, который создала и открыла уважаемая Лейла ханум Алиева, и в Центре этом, казалось бы, к любым животным – в том числе и диким – должны относиться с милосердием и любовью. Но история показывает обратное: согласно видео и фотоматериалу, собранному сотрудником «Минвала», в «отстойнике» ситуация обстоит хуже некуда: клетки грязные, корма практически нет, воды – тоже. Мы не в курсе, куда именно растрачиваются ресурсы материальной базы, выделяемой государством на содержание животных, но судя по состоянию ветеранов старого бакинского зоопарка финансы явно предусмотрены не для их содержания. Понятно, что львиную долю средств вгрохали в строительство нового зоопарка, открытие которого затянулось по неизвестным общественности причинам. Но при чем тут старый парализованный медведь-барибал, слепая тигрица, находящаяся сегодня в жутких условиях? А ведь в старом Бакинском зоопарке для этой тигрицы был выстроен прекрасный комфортабельный вольер… А сегодня слепое животное влачит жалкое полуголодное существование. В отстойнике также зафиксирована массовая гибель птиц. Бывшие сотрудники зоопарка утверждают, что они умерли от голода, и мы не удивляемся этому факту.

Помимо этого, Н. Исаева успела отличиться тем, что не только поувольняла большую часть сотрудников, занимавшихся уходом за животными, но и ветеринаров, и сегодня больных животных просто некому лечить. А все потому, что госпожа Исаева планировала вызывать ветеринара аж из братской Турции (и естественно, платить ему далеко не ту зарплату, которую получали ветеринары, много лет работавшие с животными в бакинском зоопарке).

Мы не в курсе, какой диплом лежит на полочке у Н. Исаевой, но она явно не имеет представления о том, что животные – как люди – привыкают к докторам, к сотрудникам, и, лишившись друзей, много лет работавших с ними, испытывают сильную депрессию, болеют и умирают от тоски. Для нее эти старые звери – не более чем израсходованный материал, также, как и люди, которые по ее милости остались без работы и без возможности ухаживать за своими любимыми питомцами.

Уволенные Н. Исаевой сотрудники сложа руки не сидели, и начали распространять шокирующие фото- и видеоролики в социальных сетях, ужаснув народ неприкрытыми страданиями голодных и брошенных на произвол судьбы животных. Это была попытка людей достучаться до чиновников. Но, как выяснилось Н. Исаева конкретно саботирует саму идею человеческого подхода к старым, больным ветеранам зоопарка, и предпочитает просто не отвечать на звонки назойливых сотрудников СМИ.

Отметим немаловажный факт: согласно законам страны, если в результате жестокого обращения животное погибает или же калечится, то виновное лицо облагается штрафом в размере до 500 манатов.

Парализованный медведь-барибал при транспортировке в «отстойник» получил сильную травму, у него поломана лапа, видна кость. Ветеринаров нет, его никто не лечит. Заплатит ли штраф Н. Исаева? Заплатит ли штраф за то, что животные по ее милости остались без ветеринара, без ухода, без лечения? Ведь отвечает за судьбу животных в «отстойнике» отвечает именно она, и «благодаря» ее равнодушию и некомпетентности произошла эта трагедия.

После публикаций экс-сотрудников в социальных сетях масштабно распространяются перепосты с призывами к общественности: помогите старым, больным животным не умереть от голодной смерти, и уже набралось много желающих, готовых принять участие в этом благородном деле. Но, опять же, эта помощь будет единовременной, разовой. Что еще могут сделать простые люди? Единоразовая помощь – это не выход, найти постоянного благотворителя практически невозможно, ибо само название Центра IDEA, фигурирующее в данном деле, уже вызывает массу вопросов, и, в первую очередь, действительно ли животные нуждаются в благотворительных акциях? В этом-то и проблема, увы. И вина не в самом Центре IDEA, а в некоторых его сотрудниках, одетых в канцелярский футляр, и явно забывших, для чего этот Центр создавался.

В попытке найти хоть какое-нибудь решение «Минвал» связался с Министерством экологии, отослал им фото- и видеоматериалы, полученные от сотрудников «отстойника», но в Минэкологии только руками развели, хотя искренне пожалели престарелых жителей зоопарка, и обещали подумать, что тут можно предпринять.

Согласно комментарию пресс-секретаря МЭПР Ирады Ибрагимовой, зоопарк находится не на балансе Министерства экологии, а на балансе ИВ, и потому ряд вопросов – в частности, по снабжению и содержанию животных – надо задавать именно сотрудником этой структуры.

Мы поговорили с Председателем общества защиты диких животных Азером Гараевым, но и он не дал никакого более или менее внятного комментария, сославшись на тот факт, что находится в данный момент за пределами страны.

Что же получается? Проблема существует, в социальных сетях масштабно распространяются ужасные кадры, а тем, кто обязан отвечать на поставленные вопросы, нет дела до ее решения?

Мы призываем всех, кто неравнодушен к судьбе умирающих от голода ветеранов бакинского зоопарка: помогите животным! На чиновников надежды нет, а значит, вся надежда на сознание простых граждан страны.

Всем, кто желает принести хоть какой-то провиант – овощи, фрукты, крупы, зелень, хлеб – приносите в «отстойник», расположенный в Гарадагском районе прямо за Центром IDEA. Снимайте и масштабно распространяйте видеоролики вашей благотворительности. Возможно, вместе мы сможем достучаться до чиновников, которые примут самые решительные меры в отношении тех, кто довел обитателей «отстойника» до такого жуткого состояния.

Яна Мадатова

Парализованный медведь

Умершие, как утверждают бывшие сотрудники зоопарка, от голода птицы