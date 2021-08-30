28 лет назад армяне оккупировали и разграбили Губадлы, ныне там реет флаг Азербайджана

31 августа, 00:03

Сегодня, 31 августа, исполняется 28 лет со дня оккупации Вооруженными силами Армении Губадлинского района Азербайджана.

Губадлинский район, территория которого составляет 802 кв. км., был создан в 1930 году. На его территории находятся 1 город и 93 села. Накануне оккупации в районе проживало около 30 тысяч человек.

До оккупации основу экономики Губадлинского района составляли зерноводство, животноводство, табаководство, шелководство и виноградарство, функционировали 2 завода по переработке винограда, 1 завод по производству мясомолочной продукции, 1 асфальтовый завод, 1 птицефабрика-инкубатор, 1 промысел по разведению рыб, 1 каменный карьер, 1 цех по обработке мрамора, филиал опытного завода «Нефтьгазавтомат» и др. В целом, в Губадлы было 62 управления и учреждения.

На территории района находилась 61 общеобразовательная школа, в том числе – 33 средних, 16 – восьмилетних, 12 – начальных школ.

В Губадлы было около 180 культурно-просветительских учреждений. Так, в пользование населения были предоставлены 84 библиотеки, 12 домов культуры и 44 клуба, 7 автоклубов. В районе также работали 2 детские музыкальные школы.

В целом, в результате оккупации района армянами было разрушено 6988 жилых домов, 1080 объектов сельского хозяйства, 32 учреждения связи, 86 – здравоохранения, 180 культуры, 6 промышленных предприятий, 650 км автомобильных дорог, 9 мостов, 2 водохранилища, 150 км магистральной водопроводной линии, 4830 км электрических линий, 165 км магистральной газопроводной линии, 146 зданий управлений, предприятий, 18 мельниц, 4 гидронасосные станции, 120 электрических подстанций и трансформаторов, 13365 гектаров лесных угодий остались под оккупацией.

Армяне разграбили также Губадлинский историко-краеведческий музей, в котором хранилось свыше 5 тысяч очень редких экспонатов. В настоящее время под оккупацией находятся святилище «Гавур дяряси», относящееся к IV веку, памятники «Галалы» и «Гейгала», относящиеся к V веку, построенная в XIV веке «Демирчиляр тюрбеси», мосты Гаджи Бедел, Лалезар, а также другие исторические памятники в селах Эйин, Юсифбейли, Сейтас, Гарагаджлы, Ходжамсахлы.

В результате армянской агрессии Губадлы в течение 5 лет понес потери – погибли 238 человек, 146 человек стали инвалидами. Губадлинским Шехидам Алияру Алиеву, Василию Алиеву, Аслану Атакишиеву, Алекберу Мамедову, Керему Мирзоеву, Агилю Мамедову, Бейляру Агаеву, Кязымаге Керимову, Сафе Ахундову были присвоены звания Национального героя Азербайджана.

Отметим, что в результате победоносной Второй Карабахской войны Азербайджан, в том числе, вернул себе контроль над Губадлы.

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Баку: В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение и их убийство

30 августа, 22:44

Армения более 25 лет не выполняет свои международные обязательства в связи с судьбой лиц, пропавших без вести.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается: «Сегодня Международный день жертв насильственных исчезновений (лиц, пропавших без вести). Пропавшие без вести были проблемой, с которой сталкивались в Азербайджане на протяжении примерно 30 лет. 3890 человек (3171 военнослужащий, 719 мирных жителей) из Азербайджана по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате армянской агрессии. В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение с заложниками и их убийство. Несмотря на явный запрет на захват заложников в соответствии с международным гуманитарным правом, 267 мирных жителей Азербайджана (в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей) до сих пор не освобождены Арменией. Кроме того, из армянского заточения были освобождены 1102 азербайджанца (в том числе 224 ребенка; 357 женщин; 225 человек пожилого возраста). В результате прошлогодней войны 7 азербайджанских военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести».

В МИД сообщили, что этими незаконными действиями Армения серьезно нарушила соответствующие положения Женевских конвенций 1949 года и их первого дополнительного протокола об обращении с военнопленными и гражданскими лицами во время войны.

«Помимо соответствующих норм международного гуманитарного права, вопросы, связанные с пропавшими без вести лицами, рассматривается в контексте прав человека, охраняемых на международном уровне, в частности права на защиту от произвольного задержания, права на справедливое судебное разбирательство со всеми судебными гарантиями, запрета пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, запрета насильственных исчезновений, прав лиц, лишенных свободы, и так далее. Судьба пропавших без вести лиц среди азербайджанского населения вызывает серьезную озабоченность, учитывая зверства, совершенные вооруженными силами Армении во время конфликта. Наряду с другими нарушениями международного гуманитарного права незаконные задержания, пытки и унижение заложников и заключенных были частью систематической системы наказания и дискриминации в отношении азербайджанцев.

Государственная комиссия по делам военнопленных установила, что вопреки международному гуманитарному праву азербайджанские заложники содержались в невыносимых условиях вместе с заключенными, а также переводились из одного места заключения в другое как на ранее оккупированных территориях Азербайджана, так и на территории Армении. В 1990-е годы вооруженные силы Армении осуществили массовое уничтожение азербайджанских пленных и лиц, взятых в заложники. Многие заложники, в том числе дети, женщины и старики, были зверски убиты, а некоторые позже умерли в результате пыток, невыносимых условий содержания и болезней. Поскольку останки убитых не переданы Азербайджану, они по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Несмотря на неоднократные обращения Государственной комиссии, получить информацию удалось всего о 54 азербайджанских пленниках и заложниках, в том числе шести женщинах, зарегистрированных Международным комитетом Красного Креста (МККК) всего несколько лет назад и посещенных представителями МККК в разное время.

Более 25 лет Армения не выполняет свои международные обязательства по проведению эффективного расследования в связи с судьбой без вести пропавших лиц. Напротив, Армения отрицает ответственность за свою агрессию и многочисленные страдания, которые она причинила людям, героизирует военных преступников и террористов, разжигает ненависть и азербайджанофобию. В Азербайджане возбуждены судебные иски о привлечении к ответственности и наказании виновных в этих ужасных преступлениях. Привлечение к ответственности и предоставление компенсации не только служат обеспечению прав и интересов жертв, но и являются эффективным средством предотвращения подобных случаев и важным условием мира», — говорится в заявлении министерства.