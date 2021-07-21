

Париж и лично президент Эммануэль Макрон проявляют активный интерес к Николу Пашиняну в условиях глобального внутриполитического кризиса во Франции.

Об этом заявил в интервью «Кавбюро» аналитик Олег Кузнецов.

«Франция сегодня явно не готова принять и переварить не только целых два миллиона армян с Кавказа, но даже сто тысяч армян из Карабаха, так как ей и без того хватает проблем с арабской и африканской эмиграцией. Поэтому, чтобы предотвратить исход армян из Армении, надо поддержать их на месте», — полагает он.

Аналитик также добавил, что это совпадает с личными политическими интересами Макрона, который в апреле следующего года намерен участвовать в выборах на пост президента Франции.

«Ему в этом деле очень нужны голоса полутора миллионов французских армян, административные, финансовые и логистические возможности и ресурсы их диаспоры. Так что на ситуационной поддержке Пашиняна Макрон решает сразу две задачи — государственную и личную, цинично используя армян как политический инструмент в своих руках. Поэтому я всегда саркастически улыбаюсь, когда слышу разговор о том, что Пашинян сделал на кого-то ставку. У него нет для этого необходимого веса. А вот стать проходной пешкой в чужой игре ему вполне могли предложить. Вот эту роль он сейчас привычно для себя и разыгрывает» — резюмировал эксперт.

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