«Встреча между Алиевым и Путиным проходит в преддверии подписания еще одного трехстороннего соглашения между Москвой, Баку и Ереваном. Дипломатическая активность Парижа к данной встрече имеет лишь косвенное отношение, они пытаются сесть на уходящий поезд», — рассказал «Кавказскому Бюро» политолог Александр Перенджиев.

По его словам, данная встреча лидеров была приурочена к продолжению процессов вокруг западных районов Азербайджана, начатых в ноябре 2020 года, и получивших своё развитие в январе 2021 года.

«Все они происходят в сложной обстановке, с препятствиями со стороны официального Еревана. Поэтому, как уже было отмечено в СМИ, необходимо между официальными Москвой и Баку провести «сверку часов», чтобы наметить механизмы дальнейшего урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, а также выполнения уже достигнутых соглашений в сфере развития коммуникаций на Южном Кавказе. То есть, в том числе и формирования Зангезурского коридора, как самого «больного» элемента в выполнении трехсторонних соглашений от января 2021 года», — резюмировал он.

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