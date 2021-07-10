Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что определенный тип головной боли может указывать на аневризму сосудов головного мозга.

«Если <…> у вас возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то вы под угрозой», — приводит его слова «РИА Новости».

Мясников уточнил, что о заболевании может говорить боль, которая «усиливается при кашле, при перемене положения тела», а также добавил, что от аневризмы «можно умереть».

Также врач уточнил, подобные симптомы могут указывать и на развитие опухоли головного мозга.

Мясников также добавил, что каждый десятый житель планеты страдает от головной боли при мигрени. При продолжающихся резких симптомах медики рекомендуют обратиться к специалисту.

Minval.az