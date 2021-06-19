Россия увеличит число авиарейсов в Азербайджан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова сообщила об увеличении числа авиарейсов из России в ряд стран, в том числе в Турцию, сообщает РБК.

«Предложено с 28 июня увеличить число рейсов с Австрией, Азербайджаном, Грецией, включая острова, входящие в ее состав — Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Грецией будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов России», — сказала она.

Кроме того, вице-премьер сообщила об увеличении количества авиарейсов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию, а также в города этих стран.

В настоящее время уполномоченным органам РФ поручено подготовить необходимые документы для организации этой работы.

Minval.az