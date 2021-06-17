Азербайджан де-факто можно считать членом НАТО с того момента, как азербайджанские военные вместе воевали против члена ОДКБ — Армении, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Юридически же это вопрос времени. Все будет оформлено», — считает он.

Так депутат отреагировал на заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдоган о том, что Анкара может построить военную базу на территории Азербайджана.

«Азербайджан нацелен на сближение с НАТО через Турцию, а Армения является членом ОДКБ. Мягко говоря, нейтральная позиция России позволяет Турции в лице Эрдогана как старейшего члена НАТО делать подобные заявления. При чем Москва имеет базу на территории Армении, и не обладает оной в Азербайджане», — отметил Шерин, слова которого приводит «Газета.ру».

В российском парламенте также считают, что возможное появление турецкой базы в Азербайджане можно воспринимать как де-факто расширение НАТО.

Minval.az