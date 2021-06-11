Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял посла Великобритании в Баку Джеймса Шарпа.

«Байрамов проинформировал Шарпа о текущей ситуации в регионе, особенно о напряженности на азербайджано-армянской границе, действиях Азербайджана по реализации трехсторонних заявлений, об опасности мин на освобожденных территориях и их последствиях. Министр также выразил признательность Лондону за поддержку в разминировании в Карабахе», — сообщает МИД Азербайджана.

Собеседники также обсудили вопросы, связанные с пандемией, в том числе смягчение карантина в Азербайджане, визиты иностранных граждан в страну.

«Байрамов и Шарп также обсудили вопросы региональной и международной безопасности», — подчеркивает МИД.

Minval.az