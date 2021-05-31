Трое граждан России убиты в результате взрыва самодельной бомбы на северо-западе Центральноафриканской Республики.

Как сообщает AFP со ссылкой на местные власти, россияне, которых называют представителями частного военизированного формирования, погибли еще в минувший четверг, 27 мая.

Взрыв произошел под их машиной, передвигавшейся в составе военной колонны по дороге между городами Берберати и Буар в 400 километрах от столицы страны — города Банги.

Вместе с россиянами также погибли двое местных полицейских. Еще несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

В посольстве России в Центральноафриканской Республике заявили ТАСС, что проверяют, но пока не могут подтвердить информацию о гибели трех российских инструкторов.

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