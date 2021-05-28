Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан немедленно предпринять шаги для деэскалации ситуации и начать переговоры с целью делимитации и демаркации границы. Об этом говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.

Сопредседатели также с тревогой отмечают ряд недавних сообщений об инцидентах на не демаркированной армяно-азербайджанской границе.

«Использование угрозы применения силы для разрешения пограничных споров неприемлемо», — говорится в заявлении.

Сопредседатели выражают готовность оказать содействие продвижению процесса делимитации и демаркации и призывают стороны в полной мере выполнить обязательства, взятые на себя в соответствии с Заявлением от 10 ноября 2020 года.

Minval.az