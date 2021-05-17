В Азербайджане частично возобновлена очная форма обучения.

Как сообщили в Министерстве образования, с 17 мая 2021 года решением Коллегии министерства в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях, расположенных в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа и Шеки, а также в Абшеронском районе частично восстановлена очная форма обучения.

Согласно информации, с 17 мая на стадии дошкольного обучения и на уровне общего среднего образования (V-IX классы) в общеобразовательных учебных заведениях городов Баку и Сумгайыт, а также Абшеронского района обучениеорганизовано 2 раза в неделю в очной форме. А на уровне начальных классов (I-IV классы) обучение будет проводиться 3 раза в неделю в очной форме.

В учебных группах на общественных началах и на стадии дошкольного образования в школах, расположенных в городах Гянджа и Шеки, в которых плотность учащихся позволяет соблюдать между учащимися дистанцию как минимум 1,5 м, с 17 мая обучение будет проводиться в очной форме 4 раза в неделю, а на уровне общего среднего образования (I-IX классы) 5 раз в неделю.

В учебных группах на общественных началах и на стадии дошкольного образования в школах, расположенных в указанных городах, в которых плотность учащихся не позволяет соблюдать между учащимися дистанцию как минимум 1,5 м, занятия будут проводиться в очной форме 2 раза в неделю, а на уровне общего среднего образования (I-IX классы) — 3 раза в неделю.

Кроме того, во внешкольных образовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Шеки, Гянджи, и на территории Абшеронского района, занятия в младших и средних возрастных группах (I-IX классы) будут проводиться 2 раза в неделю.

Minval.az