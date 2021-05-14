«Росссельхознадзор» разрешил с 14 мая 2021 года экспорт томатов еще 30 производственным предприятиям Азербайджана, сообщает Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана.

Тем самым экспорт томатов в Россию осуществляют уже 126 предприятий Азербайджана.

В настоящее время экспортный потенциал этих предприятий составляет 288 414 тонн томатов, или 160,2% от объема этой продукции, экспортированной в Россию в 2020 году.

Продолжаются совместные меры по устранению ограничений на экспорт томатов и яблок из Азербайджана в Россию, в том числе совместные видеомониторинги на азербайджанских предприятиях по производству томатов.

Minval.az