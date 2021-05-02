Такого рода истории были, есть и будут. Ибо, вечны человеческая алчность, жадность, цинизм, предательство и подлость. Меняются только время, место и имена тех, кто внезапно возвысился, заматерел и весьма вольно воспринял оказанное ему доверие, использовав его для утоления огромного числа собственных комплексов, а потом полетел кубарем вниз. Именно таким персонажем является народный артист Азербайджана , режиссер и сценарист Вагиф Мустафаев.

В 1988 году им был снят художественный фильм «Мерзавец» Это была история добродушного и доверчивого работника сувенирной фабрики по имени Хаттам, который, желая избавится от насмешек и амплуа неудачника, в короткий срок делает головокружительную карьеру. Этот взлет не дается даром, не проходит бесследно. Хаттам превращается в жестокого циника.

«Жизнь , Хаттам, это вечная борьба. Или ты или тебя, допускать слабину нельзя», учит главного героя Машалла. Урок был усвоен блестяще. И вот уже мы видим, как ранее отзывчивый Хаттам, возвышенный Газанфаром Мамедовичем до большого начальника, посылает к черту пожилого соседа, который просит его помочь прибраться на даче. Дальше мы видим, как меняется выражение лица Хаттама, когда он слышит от своего личного водителя сетования на судьбу.

Фраза водителя, получившего 500 рублей от шефа о том, что Хаттам , исполняющий обязанности директора сувенирной фабрики ничем не хуже ушедшего в отпуск Газанфара Мамедовича, толкает главного героя фильма на новые подковерные интриги. И вот, после беседы с министром, он становится директором фабрики. При этом, принимая поздравления от заплаканной и привыкшей работать под начальством прежнего шефа секретарши, Хаттам изображает внутреннее несогласие со своим назначением. «Как у тебя язык повернулся поздравлять меня? А Газанфар Мамедович? Он же для меня ближе отца родного!», кричит он, уже усвоивший правила игры , необходимые для карьерного роста.

И почти сразу же он отказывает своему бывшему покровителю, который попросил выдать таблички представителям трех магазинов, с которых уже взят задаток. Хаттам быстро и уверено возглавил все коррупционные и теневые потоки на родном заводе. Позже, он отказывает Газанфару Мамедовичу в просьбе о назначении на завод одним из заместителей директора по производству, при этом гарантируя ему это место. А потом… Опытный в интригах Газанфар Мамедович вернул себе утраченные позиции . И вот, вымаливая его прощение, Хаттам , по приказу бывшего покровителя, танцует и кричит « Я-мерзавец!».

Столь подробный рассказ о кинофильме, который заслужил большую народную любовь и завоевал многочисленные призы и награды на международных кинофестивалях в Болгарии, Японии, США и Канаде, был дан не случайно. Уж слишком много общего между киношным Хаттамом и реальным Вагифом Мустафаевым. При этом, Мустафаев, в отличие от Хаттама, никогда не был добродушным и наивным. Он всегда знал, чего хочет, как этого добиться. А хотел он власти и денег. После шумного успеха «Мерзавца» Мустафаев не получил ни первого, ни второго. Он так и оставался талантливым режиссером и сценаристом, не более того.

В 1997 году им был снят короткометражный фильм «Все к лучшему». Действие фильма происходит в годы первой карабахской войны . Из-за неясного адреса две семьи получают уведомление о найденном трупе их родного в цинковом гробу.. Однако, после того, как гроб открыли для опознания погибшего солдата, выясняется, что он не азербайджанец, а армянин, живший в Баку.

Картина понравилась высокому начальству и было решено устроить ее показ во Дворце Республика (ныне Дворец имени Гейдара Алиева). Это был первый большой шанс для Мустафаева добиться осуществления своей мечты о власти и больших деньгах. Так и получилось. Вскоре на Мустафаева обратили внимание всерьез, поручив ему снимать документальные фильмы об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

Надо отдать должное, с поставленной задачей Мустафаев справился прекрасно. Только в 1999 году было снято 4 фильма про Гейдара Алиева. Позже, в 2000 году, вышел фильм «Гейдар Алиев. Судьба», а в 2001 году фильм «Гейдар Алиев.Про настоящую любовь». Но особо ему удался фильм «Гейдар Алиев. История одной зависти», вышедший в 2002 году. Его Мустафаев снимал уже в новом статусе- заместителя министра культуры Азербайджана. На эту высокую должность он был назначен Указом Гейдара Алиева от 7 сентября 2001 года.

В этой ипостаси он снял два документальных фильма про общенационального лидера. Кстати, свою должность заместителя министра культуры Мустафаев воспринял, как временную. Он был уверен, что совсем скоро его назначат министром культуры Азербайджана. Но, он явно переоценил свою значимость. Уже в феврале 2006 года он был освобожден от занимаемой должности.. Но в том же году он возглавил Независимую Телерадиокомпанию «SPACE» TV. Которую, в конечном итоге, разграбил и развалил.

В феврале нынешнего года Вагиф Мустафаев был уволен с поста руководителя телеканала, которым управлял 15 лет. Увольнение это было неожиданным только для не осведомленной публики. Специалисты же давно предрекали такой ход событий, ибо Мустафаев превратил канал в собственную частную лавочку. При этом, позиционировавший , как Президент телеканала В.Мустафаев, попытался представить свое увольнение, как добровольный уход. Чем вызвал справедливое возмущение учредителя телеканала, дочери общенационального лидера Гейдара Алиева Севиль Гейдаровны Алиевой. В комментарии она особо подчеркнула, что информация в азербайджанской прессе не совсем верна. В.Мустафаев не сам покинул канал, а по праву учредителя освобожден от занимаемой должности лично ею.

«Дело в том, — сказала Севиль ханум, — что деятельность Space, предоставляемый им контент в последнее время вызывал серьезную обеспокоенность. Я в основном проживаю за рубежом и только во время приездов в Баку следила за его передачами, однако вынуждена признать, что многочисленные нарекания, резкая критика, то и дело появлявшиеся на страницах СМИ, абсолютно обоснованы. В последние годы уровень телеканала, его передач стал непозволительно низким. Полностью разделяю мнение телезрителей, возмущавшихся непрофессионализмом, низким качеством его продукции. Совсем не таким я видела его, когда создавала. Все это вынудило принять решение освободить Вагифа Мустафаева от занимаемой должности руководителя Space. И с другой стороны, меня в некоторой степени коробит, что руководители телеканалов называют себя президентами. Ни в одной стране нет такой практики. Нельзя девальвировать слово «президент»», заявила Севиль Гейдаровна Алиева.

Она была традиционно очень деликатна в оценках деятельности того, кто, по сути, предал ее, кто врал ей на протяжении полутора десятка лет, пользуясь тем, что Севиль-ханум не часто бывает в Азербайджане и доверяла В.Мустафаеву. Он, дорвавшись до власти и денег, продемонстрировал себя новоявленным и реальным, а вовсе не киношным, Хаттамом. Все это стало ясно уже после первых проверок на телеканале, которые начались после увольнения В.Мустафаева.

При этом, замечу, проверяющие органы, по сути , проводили инвентаризацию, подсчитывая количество оборудования и всего прочего, включая зарплаты работников телеканала. Проводить такого рода проверки без «своего человека изнутри», без опытного телевизионщика, мягко говоря, наивно. Потому, что в противном случае сложно будет понять весь масштаб грабежа, устроенного В.Мустафаевым.

При этом даже они видят протекающую крышу здания, ужасную сантехнику , очень устаревшую телевизионную технику. Сейчас на «SPACE» TV очень и очень старое телевизионное и радиооборудование То, что там есть- даже не вчерашний, а позавчерашний день с точки зрения современности и качества. Дошло до того, что даже объективы камер на телеканале разные, и в итоге получается совершенно разная цветовая гамма. Да и о чем говорить, если задержки по зарплате на телеканале составляют от пяти месяцев до года — там все индивидуально и каждый «выбивает» свои деньги, как может. В целом же, для того, чтобы залатать все дыры и восстановить работу телеканала на должном качественном уровне, нужна сумма в районе 5 миллионов манатов.

Много это? Как сказать. Дело в том, что деньги за все годы правления В.Мустафаева были у телеканала немалые. Основной их поток был до 2015 года. В период с 2011 до 2015 годы, месячный оборот от рекламы, достигал одного миллиона манатов. Для сравнения, сейчас эта сумма упала до отметки в 60-100 тысяч манатов в месяц. .Уверен, что Севиль Гейдаровна Алиева не могла и представить, сколько зарабатывал В.Мустафаев на телеканале и насколько велики проблемы SPACE TV. Он ей цинично и нагло врал, пользуясь доверчивостью Севиль-ханум.

По имеющимся у нас данным, расследованием этого дела уже занимается Генпрокуратура. Сможет ли она выявить весь масштаб украденного В.Мустафаевым? Скажу так- это будет очень сложно сделать. Ведь, реклама на телевидении делится на глобал и локал. Глобальную рекламу дают всемирно известные бренды. Чем выше рейтинг той или иной передачи на том или ином телеканале- тем больше рекламы они дают. Но основной и «черный» заработок руководителей телеканалов идет от локальной рекламы.

Это – местные компании, строительные и прочие, медицинские клиники, дома торжеств, рестораны. Практически невозможно задним числом, через проверку, которая проводится спустя годы, понять реальный объем того, что осело в карманах руководства телеканала. Ибо, взаиморасчет чаще всего проводится кешем , без подписания соответствующих бумаг. Плюс, всегда можно дать 5 минут локальной рекламы, оформив в документах только минуту. Разница «пилится». И сколько всего «напилено» за полтора десятка лет, что В.Мустафаев возглавлял «SPACE» TV, сложно даже представить.

При этом, есть же еще и бартер. К примеру, некая строительная компания дала на телеканале «SPACE» рекламу по бартеру. То есть, вместо денег, за рекламу они расплатились квартирами в своих новостройках. Так вот одну из них В.Мустафаев подарил своей любовнице, которая несколько месяцев вела на телеканале прогноз погоды. Хотя , можно было продать эти квартиры на рынке и потратить полученные средства на ремонт в здании телеканала или на покупку оборудования для него.

Замечу к слову, что В.Мустафаев промышлял не только прикарманиваением денег от локальной, неучтенной рекламы, которые тратил на содержание своих нескольких любовниц. Он, прикрываясь именем Севиль Гейдаровны Алиевой, выбивал у глав исполнительной власти разных районов Баку земельные участки. Плюс, он активно прикрывался именами иных покровителей, о которых, о них самих или их родителях, снимал фильмы. Куда он дел все прикарманенное? Это и выясняют ныне соответствующие структуры. Есть, кстати, сведения, что многое В.Мустафаев записал на имя своей матери , Мустафаевой Лейлы Юсиф гызы 1932 года рождения, и своих детей- Эмина, Расима, Бехбуда

И тут важно, напоследок, отметить следующее. На должность временно исполняющего обязанности руководителя телеканала назначен Кямиль Шахвердиев, женатый на дочери Рашида Бейбутова. Так вот до этого, он был исполнительным директором телеканала и прекрасно знал обо всех схемах В.Мустафаева. Более того, именно его , К.Шахвердиева, подпись стоит под многими документами. Так что, тут есть два пути развития ситуации. Либо, К.Шахвердиев сдает В.Мустафаева с потрохами, рассказывая о реальных масштабах воровства живого прототипа Хаттама, либо с него самого спросят по полной. Выбор К.Шахвердиева, как мне кажется, очевиден. И я очень сомневаюсь, что в конечном итоге В.Мустафаев отделается танцами и признанием: « Я-мерзавец!».

Акпер Гасанов

Оригинал

Minval.az