Израиль собирается построить буйволиную ферму в Зангилане.

Об этом заявил представитель израильской компании во время диалога в видеоформате с руководителем Азербайджана Ильхамом Алиевым в Зангилане.

«Прежде всего, я горжусь тем, что стою перед Вами и встречаюсь с Вами. Благодарю за эту возможность. Хочу поздравить Вас с освобождением территорий Карабаха от оккупации. Мы действительно очень рады быть Вашими партнерами. Израиль вначале построит в Зангилане буйволиную ферму на 300-400 голов, после чего хотим довести ее до 1000 голов. Наша компания работает с технологиями «умных ферм». У нас есть передатчики, соединяющие всю ферму с программным обеспечением по анализу данных, что, как можно видеть, связано с кормлением, здоровьем и дойкой скота. Мы реализуем его как проект «под ключ». Сюда входят технико-экономическое обоснование, строительство, планирование, подготовка команды и импорт скота. Как я уже отметил, животные будут оснащены сенсорами. Мы также занимаемся переработкой навоза. Можем получать из навоза удобрение и биогаз. Есть различные варианты. Очистка сточных вод, солнечная энергия. Это означает производство электроэнергии в большом объеме без создания крупной электроэнергетической инфраструктуры. Такая ферма будет очень интересной. Таким образом, мы хотим принести в Азербайджан, Карабахский регион наши знания и опыт в области технологии молочной фермы, которыми обладает Израиль. Большое спасибо за эту возможность. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с Вами», — отметил представитель израильской компании, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

Minval.az