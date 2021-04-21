Cкончался заместитель председателя правления ОАО AtaSığorta Гошгар Гасанов.
Г.Гасанов некоторое время лечился от коронавируса. Он заразился коронавирусом в прошлом месяце, передает агентство abc.az.
Allah rəhmət eləsin!
Cкончался заместитель председателя правления ОАО AtaSığorta Гошгар Гасанов.
Г.Гасанов некоторое время лечился от коронавируса. Он заразился коронавирусом в прошлом месяце, передает агентство abc.az.
Allah rəhmət eləsin!
Дата: 2021/04/21 16:25
Раздел: Азербайджан
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