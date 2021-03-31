30 марта были вакцинированы от коронавируса 26 573 человека.
Об этом сообщает Оперштаб при Кабмине.
В целом же до настоящего времени вакцинированы 547 541 граждан Азербайджана.
30 марта были вакцинированы от коронавируса 26 573 человека.
Об этом сообщает Оперштаб при Кабмине.
В целом же до настоящего времени вакцинированы 547 541 граждан Азербайджана.
Дата: 2021/03/31 13:50
Раздел: Наша жизнь
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«Армяне установили на оккупированных территориях больше мин, чем мы ожидали».
»С сегодняшнего дня началось массовое разминирование оккупированных территорий».
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в Instagram публикацией в связи с 31 Марта — Днем геноцида
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поделился в Тwitter публикацией в связи с отмечаемым 31 марта Днем геноцида
«На сегодняшний день более 3,6 миллиона квадратных метров освобожденных территорий очищены от мин.
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В Азербайджане от коронавируса умерла еще одна педагог. В Сумгайыте скончалась Назакет Гаджиева (1972 г.р.).
В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку — 53.7 %.