20 июня в Армении должны пройти внеочередные парламентские выборы, которые определят, кто будет руководить страной и станут шагом на пути к ответу на вопрос о будущем республики в «психологически» сложный для нее поствоенный период. Каковы шансы сохранить за собой власть у действующего премьера Никола Пашиняна, а также может ли на смену ему прийти представитель оппозиции, свою точку зрения «Москва-Баку» обозначил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.

— Алексей Валерьевич, какие шансы у действующего премьера Никола Пашиняна с успехом пройти предстоящие выборы?

— Если честно, шансы у Пашиняна минимальные. На сегодняшний день у него нет такой поддержки в обществе, какая была в 2018 году, когда он с «бархатной революцией» пришел к власти, над ним висит тень не просто провала экономической политики, а поражения в войне. Это уже не шутки. У него нет ясной поддержки в государственном аппарате, нет ясной же поддержки в силовых структурах. И, на самом деле, ему бы подумать, в каком качестве ему можно остаться в политике, если он не хочет получить статус бывшего лидера пишущего мемуары. То есть его будущее в качестве премьер-министра Армении неоднозначно.

И это при всем при том, что сохранение у власти в Армении именно Пашиняна было бы для Москвы и Баку на сегодняшний день вполне приемлемым вариантом. Ведь он подписал с армянской стороны трехсторонние Заявления по нагорно-карабахскому урегулированию. Для России реализация трехстороннего соглашения по Карабаху – это ее имидж и гарантия стабильности в регионе. Для Москвы и Баку сегодня самым опасным вариантом был бы приход к власти в Армении Вазгена Манукяна, призывающего к реваншу в Карабахе, одного из бывших лидеров карабахского движения. Не исключаю, что этот человек может выкинуть подобный финт. Поэтому его фигура для Москвы и Баку была бы крайне опасной. А реванш не нужен ни Москве, ни Баку, ни Анкаре.

Хотя Манукян и говорит, что в выборах он участвовать не будет, но также опасным рассматривается и приход к власти его сторонников, а он бы в этом случае мог быть стать неформальным лидером страны.

Вполне вероятно, что к власти в стране могут прийти реваншисты. Вместе с тем, я бы сказал, что это не будет «карабахский клан». Его с политической точки зрения уже нет, он развалился. Пашинян сделал все, чтобы его децентрализовать. Народ «карабахскому клану» не доверяет. И все эти намеки Роберта Кочаряна на приход к власти – ни о чем. Это уже политик вчерашнего дня.

Проблема и в том, что сейчас в Армении нет политика, который бы пользовался национальным доверием, которому народ бы дал картбланш.

При этом нет и той силы, которая могла бы остановить антипашиняновские настроения. Да, он пытался с момента подписания соглашения балансировать, смягчать углы в надежде, что как-то рассоcется, что как-то успокоится, что можно будет заговорить, заболтать проблему, отойти от нее. Но все это проходит довольно сложно. К нему относятся как к виновнику военного поражения. Так это или не так – это уже другой вопрос, но образ сложился именно такой.

— Но ведь оппозиции так и не удалось вывести народ на улицы по всей стране против Пашиняна…

— Это так, но оппозиция играет на образе Пашиняна как лидера страны, проигравшего войну. Думаю, что и вся эта история вокруг отставки главы Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна была сговором с армией. Но, как известно, Минобороны при этом не встало на сторону Генштаба. Думаю, это сделали из нежелания сильной радикализации ситуации в стране, открытого гражданского противостояния. У Пашиняна был шанс сразу после неудачи в Карабахе тотчас под предлогом катастрофы убрать генералитет и посадить своих людей. Тогда бы его позиции были более прочны, но он этого не сделал.

— Тогда президент Армении, по всей видимости, пошел на какие-то договоренности с Пашиняном. Ведь премьер добился своего — глава Генштаба Гаспарян был отправлен в отставку…

— Здесь много неясного. Президент Армении – человек, который известен как мастер политических интриг. К тому же, мы не знаем деталей договоренностей, которых достигли премьер и президент. Нельзя исключать и того, что это была договоренность в ключе: вот тебе еще несколько месяцев, потихонечку мирно передай власть, а я попробую успокоить военных. Возможно, что на самом деле это мягкий вариант убрать Пашиняна.

— Что будет, если к власти в стране придут реваншисты?

— Они могут попытаться возобновить войну с Азербайджаном, которая может закончиться еще большей катастрофой для Армении и ухудшением ее отношений с Россией.

— Будет ли реваншистам помогать Запад? Ведь как вы неоднократно подчеркивали, Армения давно под прицелом с тем, чтобы сделать ее антироссийской площадкой…

— На уровне похлопывания, на уровне пожатия рук, на уровне неформальных одобрений – да, будут говорить, что вы дистанцируйтесь от России, а мы вам поможем. В реальности же на Западе никто не захочет воевать ради Армении да и у Запада просто нет сегодня технической возможности «перепрыгнуть» через Турцию, чтобы оказать Армении реальную помощь. Мы прошлой осенью увидели реальную цену заявлениям Запада. А Ереван выдавал желаемое за действительное. Она продолжала жить по вымышленной картине мира – что Россия у нее в кармане, что она мешает идти в Европу, где Армению все ждут с распростертыми объятиями, что если завтра война, достаточно будет одного звонка из Вашингтона в Баку и Анкару, чтобы она остановилась.

— То есть проект «антироссийская Армения», получается, немножечко зашел в тупик, наткнувшись на реалии…

— Я не исключаю, что он может снова активизироваться, ведь Запад мир на Южном Кавказе не особо устраивает. Но в данном случае поджечь ситуацию может фрустрация, «нервный срыв» после пережитого поражения в войне. В Армении снова могут начаться процесс культивирования обиды, что, «ах, Россия нам не помогла, ах, Россия нас бросила». И в Армении может быть предпринята очередная попытка броска на Запад. Просто Армении могут помочь найти такого политика, который бы это все реализовывал. Давайте вспомним грантовые программы, которые были запущены в отношении Армении на Западе. Как известно, в итоге в республике выросла целая поросль молодых лидеров с соответствующими антироссийскими взглядами. На сегодня в Армении нет ни одного политика, который бы призывал к проведению политики пророссийской. Я не вижу ни одного политика, который сказал бы: «Давайте сворачивать контакты с НАТО». У России нет силы, на которую она в Армении могла бы реально опереться.

— Но сегодня Пашинян выглядит наименьшим злом…

— Возможно. Пашинян – это пример не получившегося армянского рывка на Запад. И теперь ему приходится играть в свою игру. Для него говорить, что мы должны налаживать отношения с соседями, не позиционировать их в качестве врагов – это последний козырь в борьбе за сохранение власти. Объяснять, что именно он, Пашинян, дал мир.

— Но объективно так и есть – для своего же благополучия, для развития Армения должна идти к миру…

— Очень важно не только то, что объективно. Очень важен еще и настрой общества. Скажем откровенно, у Германии, которая вступала в две мировые войны, шанс их выиграть был минимальный, но тем не менее она в них вступила. Очень важно понимать, как разогрето армянское общество. Учитывая, какие националистические шествия проходят в Армении, учитывая степень фрустрации, злости в обществе, этим при необходимости легко воспользоваться и спровоцировать новую попытку повторения войны. Правда вряд ли это хорошо закончится для самой Армении.

Minval.az