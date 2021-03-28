Пока армянская пропаганда в лице пресс-секретаря МИД РА Анны Нагдалян пытается раздуть истерию вокруг сноса азербайджанскими властями построенной в 2017 году армянами на территории Джебраильского района часовни для военнослужащих, мы хотим подойти к этой теме в иной плоскости, с точки зрения коллективного сознания. Об этом говорится в новом выпуске youtube-проекта Caliber.

«Понятно, что речь идет об информационной войне, но проблема не только в этом, а в клинических проявления того, во что сами же армяне верят», — продолжают авторы проекта.

Подробнее в видеосюжете.



Minval.az