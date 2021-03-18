Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикаций о «казнях» в республике обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на «нападки» «Новой газеты» в адрес сотрудников подразделения.

В понедельник «Новая газета» опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне.

Общественная палата Чечни заявила, что это клеветническая публикация с «надуманными обвинениями», и обратились к президенту c просьбой «защитить сотрудников органов правопорядка» и «обеспечить законность».

В «Новой газете» заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили «нет» по обоим пунктам.

Как говорится в размещенном в Instagram обращении, после спецоперации по уничтожению банды во главе с «эмиром» группировки «Имарат Кавказ» Асланом Бютукаевым – последней ячейки международных террористов на территории Чечни – против полка развернута «настоящая информационная война, основным рупором которой является «Новая газета».

В обращении бойцы простят президента обратить внимание на «нападки» издания в их адрес.

Представители полка отметили, что в Чечне несут службу 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов, бойцы полка с 2004 года уничтожили 477 боевиков, 42 главаря бандформирований, а 150 спецназовцев погибли.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Нам не привыкать сражаться с врагами России в открытом бою. Мы с большой гордостью, не жалея жизни, служим нашему Отечеству», — говорится в обращении.

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Minval.az