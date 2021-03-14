Российские СМИ бьют тревогу, чтобы не дать РФ повторить ошибки Армении, подчеркивая уроки, которые следует извлечь из Карабахской войны.

В статье «Изучение уроков Нагорного Карабаха по-русски», опубликованной на сайте Международного института стратегических исследований (МИСИ), отмечается, что одной из самых больших ошибок Армении в 44-дневной войне была вера в собственную пропаганду.

«Российские эксперты в различных СМИ отмечают ошибку, которую продолжала допускать Армения с 1994 года. Они заявляют, что армяне верят в свою пропаганду, серьезно искажают оценку своего военного потенциала. В то время как Азербайджан готовился к войне, Армения словно готовилась к параду», — приводит азербайджанский интернет-портал Caliber.az выдержки из статьи.

Также автор статьи Александр Стронелл отметил неправильную политику правительства Армении в отношении вооружения.

«Политическое руководство Армении также допустило серьезные ошибки в сфере военных закупок. Например, Армения приобрела у Иордании старые советские системы ПВО, ни для кого не секрет, что они не эффективны против современных БПЛА. Что касается закупленных у России ракет «Искандер», то это оружие практически не имеет военной ценности для вооруженных сил Армении и похоже на фрак для босоногого человека в рваных штанах», — отмечается в публикации.

Minval.az