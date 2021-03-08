У русской 6-й армии во взаимодействии с Балтийским флотом захват бывших советских республик в Прибалтике займет от двух до четырех дней. Такие данные привел бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в своей публикации для издания Defence 24.

Он раскритиковал военных НАТО, которые «с упорством, достойным лучшего дела», отрабатывают концепции по укреплению Литвы, Латвии и Эстонии на случай войны и группируют в этом районе значительные силы. «Не думаю, что это была продуманная операция, — пишет Скшипчак. — Силы, вдавленные в эту относительно узкую область, 180-230 километров оперативной глубины, будут быстро лишены поддержки и разбиты».

«Демонизированный американскими и польскими специалистами Сувалкский перешеек (на границе Польши и Литвы) не имеет никакого оперативного и, в лучшем случае, тактического значения. В случае агрессии россияне не будут смотреть на политическую карту и очертания границы между Польшей и Литвой. Они просто проедут через ту территорию, которую выберут», — подчеркивает Скшипчак.

Польский военный утверждает, что ВС РФ в случае войны в этом регионе получат поддержку со стороны: «Добавятся вооруженные силы Белоруссии, которые в случае конфликта станут частью контингента российских войск». И напоминает о том, что силы НАТО в Восточной Европе сейчас довольно скромны.

При этом все заявления россиян о военной мощи своих западных границ Скшипчак считает блефом. Он напоминает о военном параде, который Адольф Гитлер провел в 1936 году в Берлине — стянул туда все вооруженные силы страны и назвал этот контингент берлинским гарнизоном.

«Участие в операциях в Сирии и Ливии затратны. Острый урок для российской армии в азербайджано-армянском конфликте побуждает политиков и военных активнее присутствовать в регионах российского интереса и влияния. Военная и экономическая экспансия в Восточной Африке также требует усилий. Таким образом, для России, которая сталкивается с растущими экономическими и социальными проблемами, это все дополнительные трудности», — напомнил экс-глава сухопутных войск Польши.

И выразил уверенность, что русские спокойно ввязываются в конфликты на других территориях, так как «знают, что у них западная граница самая безопасная из всех». «Ведь эту границу охраняет неагрессивный альянс, каким является НАТО», — поясняет Скшипчак.

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