По меньшей мере 60 тысяч организаций в мире подверглись кибератаке группы хакеров из Китая из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника США, знакомого с расследованием дела.

По словам неназванного бывшего высокопоставленного чиновника США, кибератака, предположительно, затронула, в основном, предприятия малого и среднего бизнеса. По данным компании Huntress, следящей за кибербезопасностью, хакеры пытались проникнуть в системы банков, поставщиков электроэнергии, домов престарелых и одной компании по производству мороженого.

Ранее независимый журналист и писатель Брайан Кребс со ссылкой на источники сообщал, что кибератаке из-за уязвимости Microsoft Exchange Server подверглись не менее 30 тысяч организаций в США.

Minval.az