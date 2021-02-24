Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что грузинской оппозиции не следует прекращать протесты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик выразил уверенность, что оппозиция в Грузии одержит победу.

«Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас главное, это мобилизация, развернуть фронт по всей Грузии, наступление, наступление и еще раз наступление», — сказал Саакашвили.

Он также осудил задержание в Тбилиси председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия.

Minval.az