Youtub-канал Caliber прокомментировал последние заявления экс-президента Армении Сержа Саргсяна вокруг ситуации в Карабахе.
Подробности – в видео ниже.
Youtub-канал Caliber прокомментировал последние заявления экс-президента Армении Сержа Саргсяна вокруг ситуации в Карабахе.
Подробности – в видео ниже.
Дата: 2021/02/18 20:27
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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Он отметил, что нахчыванский коридор даст и серьезный импульс развитию связей между странами в сфере туризма
Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по статистике
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Об этом сообщает Минобороны России
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