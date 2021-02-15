В рамках реализации трехстороннего заявления президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

В воскресенье 15 армянских паломников смогли посетить монастырский комплекс Худавенг.

В результате достигнутых договоренностей военнослужащие Азербайджанской Республики беспрепятственно допускают паломников на территорию комплекса в сопровождении российских миротворцев. Для обеспечения безопасности один из наблюдательных постов российского миротворческого контингента расположен в непосредственной близости от архитектурного комплекса.

Также российские миротворцы обеспечивают безопасность при посещении монастыря представителями албано-удинской христианской общины Азербайджана.

Худавенг является одним из древнейших христианских монастырей и расположен на территории Кельбаджарского района, который в соответствии с трёхсторонним заявлением перешел под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az