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Дата: 2021/02/03 2:45
Раздел: Новость
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Сторона защиты Алексея Навального, обжалует решение о замене условного срока на реальный.
В Азербайджане выявлено еще 159 случаев заражения коронавирусом, 332 человека вылечились, 5 человек скончались.
Клинические испытания комбинирования вакцин »Спутник V» и AstraZeneca могут начаться в Азербайджане, ОАЭ, Саудовской Аравии, заявил глава
Суд общей юрисдикции в Ереване удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бизнесмена Давида Галстяна, занимающегося поставками оружия ВС
Представитель управления ФСИН в суде просит суд заменить Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного
Совет ЕС добавил новую категорию ограничений в рекомендации по скоординированному подходу к ограничениям свободного передвижения из-за пандемии.
Россия пытается закрепить соглашение по Нагорному Карабаху от 10 ноября, в котором есть много пробелов и неясностей.
Премьер Грузии высказался по вопросу делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы