Турция изначально призывала к дипломатическому разрешению карабахского конфликта, однако внешние игроки не соглашались с позицией Анкары, продолжая поддерживать Армению, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конгрессе отделения правящей Партии справедливости и развития в понедельник в Анталье.

По словам Чавушоглу, на фоне провала мирных инициатив, Азербайджан был вынужден перейти к активным действиям и вернуть то, что принадлежит ему по праву.

«Азербайджан вернул то, что принадлежит ему по праву, вернул исторические земли», — цитирует его слова Анадолу.

Minval.az