О том, что 8 февраля должен состояться абсурдный судебный процесс, затеянный неугомонным депутатом от Партии социалистов Гайком Вартаняном против посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова после обвинения последним Гайка Вартаняна и сотрудника администрации президента Эрнеста Варданяна в защите интересов Армении, мы узнали неожиданно. Хотя публикации об этой провокационной задумке ранее мелькали в СМИ, но до последнего момента с трудом верилось. По сути, сам факт того, что вообще данное обвинение было принято к судопроизводству, так как подавалось оно этническими армянами, являющимися ГРАЖДАНАМИ Молдовы и ГОСЧИНОВНИКАМИ Молдовы против посла Азербайджана.

Эксклюзивное интервью посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова изданию Minval.az.

— Гудси Дурсунович, как могло случиться, что подобный прецедент вообще произошел? Судя по всему, у Гайка Вартаняна с Вами был какой-то глубинный конфликт? Может быть, это месть на почве личного характера?

— Глубинный конфликт Гайка Вартяняна не со мной, у него конфликт со всем азербайджанским народом. Кстати, Гайк Вартанян долгие годы является руководителем армянской диаспоры и, кстати, водил крепкую дружбу с бывшим руководителей азербайджанской диаспоры Вугаром Новрузовым, которая никак не способствовала укреплению организации, зато способствовала обогащению и расширению собственных интересов. И пока один обогащался, все остальные азербайджанцы, проживающие в Молдове, страдали.

— И сколько лет продолжался такой беспредел?

— 20-25 лет назад азербайджанская диаспоральная организация была сильной, азербайджанцы были представлены во всех структурах, а потом, с приходом 16 лет назад в организацию Вугара Новрузова, все это сошло на нет.

А тем временем, армянская диаспора широко и масштабно представляла своих всюду и везде. Год назад терпение лопнуло, народ восстал, и Вугара Новрузова «свергли», структуру работы диаспоры перестроили, привлекли много молодежи. Хочу отметить, что за это время Гайк Вартанян и сам развивался, и диаспору свою развивал, достаточно успешно работали. На поприще продвижения армянской диаспоры Гайка Вартаняну помогал закадычный друг – Эрнест Варданян.

— Еще один «обиженный» на вас этнический армянин? Кстати, о нем ходит самая противоречивая информация. Вы можете озвучить его официальную должность?

— Кто он на самом деле – не знает никто, потому что его называют то советником, то ассистентом президента – когда как выгодно. Но перейду сразу к сути. Та парочка давно занимается поливанием грязью имиджа Азербайджана через социальные сети — Эрнест Варданян открыл себе телеграм-канал, а Гайк Вартанян страницу в социальной сети Фейсбук. Ежедневно эти каналы работали, и, кстати, до сих пор продолжают работать против Азербайджана.

Кроме того, Эрнест Варданян распределял по сайтам и изданиям информацию, направленную против Азербайджана.

Тандем Варданян-Вартанян

— Вы предпринимали меры, чтобы заглушить этот грязный тандем?

— Мы провели в прошлом году очень большую работу, особенно в период Отечественной войны с агентствами и изданиями, эту информацию подхватившими. Пришлось с каждым встречаться, с каждым разговаривать, убеждать, что мы будем за клевету подавать в суд на них – в рамках закона. Мы требовали только, чтобы они писали объективно. И только тогда они перестали размещать враждебную для Азербайджана информацию.

— Понятно. Но все же давайте поподробнее осветим инцидент, из-за которого Вартанян подал на Вас в суд.

— В прошлом году 27 января ПАСЕ, в котором Гайк Вартанян является постоянным членом от Парламента Молдовы, имеющим право голоса при обсуждении вопросов вместе с депутатом Парламента Армении подписали обращение, направленное против Азербайджана. А какое он имел право? Гражданин Молдовы, депутат! Представитель власти! Получается, что его поступок ставит под сомнение факт признания Молдовой территориальной целостности Азербайджана? А ведь между нашими странами сложились добрые, дружественные отношения. И вдруг такое! Новое руководство диаспоры обратилось с письмами, адресованными президенту страны и руководителю парламента, и в письмах этих было отмечено, что такое провокационное поведение недопустимо, этот человек не на своем месте, его надо заменить, поскольку он — этнический армянин, а потому, когда в ПАСЕ обсуждается вопрос касательно Азербайджана, он не может объективно подойти к обсуждению. Дали слово его сменить, но тем не менее, меры никакие не были приняты. Просто пообещали и забыли. А тем не менее, эти двое – Вартанян и Варданян — продолжали поливать грязью Азербайджан, причем, ежедневно.

В июле, когда армянские бандформирования нарушили целостность государственной границы в Товузском направлении, эта парочка снова стала сливать грязную информацию на разные молдавские сайты. 22 июля было организовано мирное шествие азербайджанцев Молдовы. Оно было согласовано таким образом: собирались около посольства Азербайджана, затем шествие должно было направиться к посольству Армении, далее – к дипломатическим миссиям ОБСЕ, ООН. Шествие прослеживалось в онлайн режиме, правоохранительные органы так же были предупреждены. Участники шествия были заранее предупреждены: в случае армянской провокации не поддаваться, не обращать внимания, обращение лучше зачитать, а не передавать, чтобы избежать контакта. Я собрал журналистов, провел брифинг, рассказал о провокациях на азербайджано-армянской границе, о нарушениях Арменией принципов норм международного права. Армяне решили действовать по лос-анджелесскому сценарию: они собрались около своего посольства, где то 50 человек, и хотели так же поступить с участниками мирного шествия азербайджанцев у нас в Молдове, как это было в США (группа армян собралась 21 июля у здания азербайджанской миссии, выкрикивая провокационные лозунги в адрес официального Баку. Полиция не смогла помещать армянам напасть на азербайджанцев, пострадали семь азербайджанцев, в том числе женщина. Ранения получил также один сотрудник правопорядка – ред.)

— Скажите, собравшиеся армяне обговаривали заранее свои действия с городскими властями?

– Нет, это было несанкционированное сборище, они не согласовали свои действия ни с мэрией, ни с правоохранительными органами. Участников мирного азербайджанского шествия тоже было не больше 50-ти – с учетом правил пандемии.

— И тандем Вартанян-Варданян были возле своей т.н. паствы?

— Да, и помимо них присутствовал еще и представитель армянской церкви, депутат парламента и советник президента. Как всегда, все началось с оскорблений и с попытки вырвать азербайджанский флаг, а дальше началась драка – в присутствии правоохранительных органов, которых попросила о присутствии возле шествия именно наша сторона – во избежание различного рода провокаций. Понятно, что у армян не получилось как в Бельгии, как в Лос-Анджелесе, наши ребята наказали их, причем, наказали здорово. Буквально через 10 минут после перепалки в эфире появляются интервью, в которых говорится о «варварах-азербайджанцах , «захватчиках, оккупировавших наш (!!!) Карабах» и теперь пытающихся «захватить Кишинев». Я был вынужден как посол объявить у памятника Штефану чел Маре у парламента о сборе представителей средств массовой информации, в том числе и ТВ. Я отвечал на вопросы журналистов, рассказал, что и как именно произошло, и открыто назвал виновных в провокации, которые должны нести ответственность за стычку. Во-первых, они не имели права собирать несогласованную с властями сходку, далее – эти двое – депутат и советник — не имели права находиться на этой сходке в рабочее время. Они, используя государственный статус, покушаются на интересы Азербайджана, покушаются на молдавско-азербайджанские дружеские и партнерские отношения и тем самым портят их. Я рассказал также о постоянных провокациях, публикуемых этими двумя на своих каналах в социальных сетях. Три дня пресса Молдовы писала о том, что посол говорит о том, что эти двое не имеют права представлять интересы по этническому происхождению, они оба являются гражданами Молдовы и обязаны работать на благо этой страны и ее народа, а не лоббировать интересы Армении, выставляя Азербайджан в неприглядном свете.

На Гайка Вартаняна начали оказывать давление. Он делает контрход в виде интервью, в котором заявляет, что, дескать, посол не прав, «он пытался на нас наехать, чтобы «поднять себе имидж, так как «его скоро снимают с должности, ибо он плохой посол. Просто этот «плохой посол» хочет укрепить свое место». Кроме того, он апеллировал тем фактом, что даже в Азербайджане об этом пишут.

И в самом деле, в то самое время реально по чьему-то заказу писали обо мне (как выяснилось позже, эта писанина была устроена стараниями того самого Вугара Новрузова). Таким образом, Гайк дал интервью, молдавские СМИ его опубликовали и перевели заказную статейку, сфабрикованную против меня.

— Вы выяснили, кто написал пасквиль, которым апеллировал Вартанян?

— В первую очередь, это гражданин Грузии Дашкын Гюльмамедов, персона, известная своей неадекватностью. Он на своей странице в соцсетях писал всякие гадости обо мне, и гадости эти подхватывали и распространяли азербайджанские сайты. Именно об этих «жареных фактах» и говорил Гайк Варданян в своем интервью. В Молдове – в отличии от Азербайджана – нет неконтролируемой прессы. Только в Азербайджане я столкнулся с журналистским рэкетом. В Молдове такого нет. Если пресса писала о ком-то неправду, решением суда достаточно получить большие штрафные санкции. А потому общество Молдовы поверило, что эта пасквильная статейка — реальный факт. Через 4 дня меня вызывают в МИД Молдовы и говорят: «Вы громко назвали имя советника президента, вы назвали имя депутата! У нас это не принято, у нас хорошие добрососедские отношения». На что я отвечаю: «Послушайте нашу позицию. Если эти два лица, используя государственный статус, свой должностной статус, покушались на молдавско-украинские отношения или же на молдавско-румынские отношения, и я бы в это вмешался, вы были бы правы. Но в данном вопросе вы неправы. Я защищал интересы Азербайджана, для чего я здесь, собственно и работаю». В МИДе выслушали и признали, что я прав. Было видно, что им неприятно было вести этот разговор, тем более что они пригласили меня именно под давлением, как я полагаю. Но я как дипломат, прекрасно понимал, что не нарушал принципы Международного права, тем временем как эти двое покушались на молдавско-азербайджанские отношения.

— В МИДе Вас поняли?

— Да. Вопрос был исчерпан и закрыт. Далее, в этот же период, то есть в первой половине августа в Азербайджане также писали про меня очень много негатива. Затем эта тема была закрыта. Но провокации на этом не закончились: когда Азербайджан осуществил контрнаступательную операцию в Нагорном Карабахе, эта парочка снова начала обеспечивать прессу Молдовы всякой необоснованной и негативной информацией. Нам приходилось лично говорить с каждым руководителем издания, беседовать с ними, объяснять ситуацию. И через 10 дней это кропотливой работы в Молдове ни одно СМИ не давало об Азербайджане недостоверной провокационной информации. Я так и говорил редакторам и руководителям агентств: пишите правду. После этого пресса Молдовы писала только объективно и честно, но телеграм-каналы и фейсбук этих двоих продолжали работать, из них исходили призывы к уничтожению азербайджанцев по всему миру. У нас имеются все копии этих экстремистских призывов. Мы обращались официально в МИД Молдовы, говорили, что это недопустимо, но тем не менее, никаких мер предпринято не было, так как Молдова находилась в состоянии предвыборной президентской компании, а потому никто не смог повлиять на эту парочку. Полтора месяца назад мне приносят уведомление, что Гайк Варданян подал на меня в суд – еще в августе, и апеллировал тем, что «если бы Гудси Османов был бы нормальным честным послом, то в его стране о нем не писали бы такие вещи. И этот посол нас обвиняет, мы требуем возмещения морального ущерба. За драку мы не несем ответственность, мы интересы Молдовы не нарушаем. Мы требуем возмещения морального ущерба и извинений».

Я посмотрел документы, мне было обидно, что армяне руками наших же соотечественников делают гадости в тот самый момент, когда мы проводим большую идеологическую работу, рассказываем правду. И именно статьи, прошедшие в азербайджанской прессе, армяне будут использовать против меня. 8 февраля суд. А потому я сижу и думаю: неужели накануне 8 февраля в Азербайджане снова выйдет какая-нибудь грязная статейка, направленная против меня. 10 дней назад в Азербайджане на одном из сайтов – Dosye.org – была опубликована информация, что якобы из-за меня женщина какая-то выбросилась из окна (при этом ни имени, ни фамилии погибшей, естественно, не упоминается), Гудси Османов контролирует притон и казино, подпольный «гумар-клуб». Эту информацию перепечатали многие сайты, и она была распространена также на ютьюб-каналах. Я нахожу автора сайта — «первоисточника» Эльмана Нигяран и задаю ему вопрос: «Сколько вам лет»? Он отвечает: «45». Я ему говорю: «Моя жена задает мне вопрос: что за женщина выбросилась из окна из-за тебя? Что мне ей ответить? Моим сыновьям 8-9 лет, это образованные дети, они заходят в соцсети и спрашивают: «Папа, а о тебе говорят в ютьюбе»… Что мне им ответить?» Автор сначала пытался говорить со мной нагло. Но я посадил его на место, после чего у себя он удалил этот материал, даже помог сделать так, чтобы и несколько других изданий удалили. Через 5 дней в Азербайджане снова выходит публикация – на сайте Azfakt.com – о том, что меня собираются назначать замминистра иностранных дел, но он, этот Османов, такой грязный человек, что это же просто невозможно! Одна деталь, свидетельствующая о безграмотности авторов этого пасквиля – главой МИД страны в материале указан Эльмар Мамедъяров, в то время как министром является Джейхун Байрамов.

У меня — у посла и дипломата, опускаются руки. Каким образом армяне это делают? То ли эти «журналисты» — предатели, то ли они просто не понимают, что делают, чьими руками делают – мне сложно сказать. Накануне суда этот армянин будет кричать об этом, дескать, чего стоят слова этого человека, если на его же родине о нем пишут такие гадости. Думаю, что суд Молдовы, скорее всего, откажет Гайку в этом вопросе, так как посол – лицо неприкосновенное. При этом мы разберемся. Но армянину нужно другое – шумиха для уничтожения имиджа посла Азербайджана, который является сильной личностью на своей должности. В свою очередь, я потребую, чтобы эти два армянина занимались своими прямыми обязанностями, как граждане Молдовы и как госчиновники Молдовы, и на Азербайджан не покушались, не лезли в дела нашего государства. И мое требование вполне понятно и законно обосновано. Я хочу поставить их в рамки посредством закона, они же хотят обуздать меня посредством предательства наших же азербайджанских СМИ. Руками азербайджанской прессы и моей родины, на которую я работаю. Я готовлю документ в МИД Азербайджана чтобы наши спецслужбы расследовали: каким образом армяне через азербайджанские СМИ распространяют фейки и осуществляют свою грязную работу. Если честно, мне очень стыдно перед семьей, мне им еще объяснять – что это и почему это. Но мне не менее стыдно за некоторых азербайджанских журналистов, ставших пособниками армянских пропагандистов из шкурных интересов. Неужели 100-150 манатов для них дороже, чем национальные интересы? Сегодня в Молдове идеальная общественная организация, Конгресс Азербайджанцев Молдовы, куда взяли на должность председателя Эльчина Байрамова, в совет включили молодежь, деятельную молодежь. Кроме того, азербайджанская молодежь представлена в разных партиях. И через 5 лет фундамент, заложенный ими, принесет свои плоды и будет работать во благо азербайджано-молдавских отношений. Диаспоральная организация была нулевой, а на здание нашего посольства стыдно было смотреть. В 2020-м году был закончен новый посольский комплекс, на фоне которого часто фотографируются молдоване и выставляют эти фото в Интернет. В этом году мы будем устанавливать в сквере у посольства бюст Гейдара Алиева.

— Ваш рассказ впечатляет и заставляет задуматься. Мы очень надеемся, что Ваш посыл будет услышан.

— Я очень надеюсь, что моя история должна послужить сигналом для нашего МИДа, для соответствующих органов, для главы Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова. Кроме того, я считаю, что дело не только в моем вопросе: нужна глубокая реформа в диаспоральной жизни азербайджанцев. Нам следует освободиться от этих «беев» – руководителей диаспор, которые пытаются управлять организациями по принципу «крестного отца». Не все, конечно, но многие такие. В Молдове живут азербайджанцы и им должно быть стыдно, что на посла Азербайджана подал в суд руководитель армянской диаспоры – этнический армянин, и еще требует, чтобы посол Азербайджана извинился перед ним за то, что он 22 июля вышел, собрал прессу и защищал интересы азербайджанцев, которые подрались с армянскими провокаторами около армянского посольства! А теперь на минутку представьте, что было бы, если бы диаспора Азербайджана подала бы в суд на посла Армении: армяне просто разорвали бы за это…. А что вижу я? Мои же некоторые соотечественники за определенную мзду и попытку грязного пиара готовы смешать с грязью посла Азербайджана, отстаивающего интересы своей страны…

Беседовала Яна Мадатова

Minval.az