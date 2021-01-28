С 15 февраля «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начинают осуществлять спецрейсы по маршруту Баку-Дубай-Баку.
Как сообщили в ЗАО AZAL, в следующем месяце, 15 и 22 февраля AZAL выполнит два авиарейса в указанном направлении.
С марта число авиарейсов в Дубай будет увеличено, и они будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.
Правила въезда/выезда в/из Дубая в период пандемии COVID-19
1. Все пассажиры, прибывающие в Дубай (аэропорт DXB), должны предоставить печатный вариант медицинской справки (электронные копии не рассматриваются) с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию (COVID-19). Тест необходимо сдать не более чем за 48 часов до вылета рейса в Дубай (DXB). Справка должна быть напечатана на арабском или английском языке (без рукописных отчетов) и выдана лабораторией, утвержденной страной отправления.
Все пассажиры, вылетающие из Дубая (аэропорт DXB), должны предъявить у стойки регистрации печатный вариант медицинской справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию (COVID-19). На справке должен быть указан QR-код. Показать QR-код также можно через приложение Al HOSN (ссылка для загрузки). ПЦР-тест необходимо сдать не более чем за 48 часов до вылета рейса из Дубая (DXB).
2. Резиденты ОАЭ, прибывающие в Дубай:
Жители Объединенных Арабских Эмиратов с визой на жительство, выданной в Дубае, возвращающиеся в Дубай, должны иметь разрешение GDRFA, полученное до вылета через форму по ссылке.
Пассажир может проверить срок действия визы на этом сайте.
Если у пассажира имеется действующий вид на жительство, выданный любым другим эмиратом, ему перед бронированием рейса необходимо будет подтвердить свой въезд / повторный въезд в ОАЭ на портале.
Без разрешения на въезд/повторный въезд в Дубай пассажир не будет допущен на рейс. Срок действия визы можно проверить на этом сайте. Также необходимо загрузить и зарегистрировать приложение «COVID-19 DXB Smart App» до прибытия в Дубай.
3. Туристы, прибывающие в Дубай:
Пассажиры, путешествующие в Дубай в качестве туристов, также должны иметь медицинскую страховку, а также загрузить и зарегистрировать приложение «COVID-19 DXB Smart App» до прибытия в Дубай.
4. Список лабораторий, предоставляющих ПЦР-тесты в ОАЭ:
Лаборатории, интегрированные с Управлением здравоохранения Дубая:
• Agiomix
• Al Garhoud Private Hospital
• Al Zahra Hospital
• American Hospitals Dubai
• CPS Clinical Pathology Services
(MenaLab)
• Dubai Health Authority (Latifa Labs)
• Emirates Specialty Hospital
• EUROFINS BIOMNIS
• Freiburg Medical Laboratory
• Mediclinic Hospitals Group
• Medsol Dubai Medical Laboratory
• National Reference Laboratory
• Viafet Genomic laboratory
• Scientific Clinical Laboratories (Unilabs)
• Star Metropolis Clinical Laboratories
• York Diagnostic Laboratories
Другие клиники:
• Al Tadawi Medical Centre
• Aster Hospitals in Dubai
• Canadian Specialist Hospital
• Emirates Hospital
• King’s College Hospital Dubai
• MedCare
• Medeor Hospital
• NMC Healthcare
• Prime Medical Centers
• Saudi German Hospital
• Thumbay Hospital
• Zulekha Hospital
Вышеуказанные правила могут быть изменены без предварительного уведомления.