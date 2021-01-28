С 15 февраля «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начинают осуществлять спецрейсы по маршруту Баку-Дубай-Баку.

Как сообщили в ЗАО AZAL, в следующем месяце, 15 и 22 февраля AZAL выполнит два авиарейса в указанном направлении.

С марта число авиарейсов в Дубай будет увеличено, и они будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Правила въезда/выезда в/из Дубая в период пандемии COVID-19

1. Все пассажиры, прибывающие в Дубай (аэропорт DXB), должны предоставить печатный вариант медицинской справки (электронные копии не рассматриваются) с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию (COVID-19). Тест необходимо сдать не более чем за 48 часов до вылета рейса в Дубай (DXB). Справка должна быть напечатана на арабском или английском языке (без рукописных отчетов) и выдана лабораторией, утвержденной страной отправления.

Все пассажиры, вылетающие из Дубая (аэропорт DXB), должны предъявить у стойки регистрации печатный вариант медицинской справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию (COVID-19). На справке должен быть указан QR-код. Показать QR-код также можно через приложение Al HOSN (ссылка для загрузки). ПЦР-тест необходимо сдать не более чем за 48 часов до вылета рейса из Дубая (DXB).

2. Резиденты ОАЭ, прибывающие в Дубай:

Жители Объединенных Арабских Эмиратов с визой на жительство, выданной в Дубае, возвращающиеся в Дубай, должны иметь разрешение GDRFA, полученное до вылета через форму по ссылке.

Пассажир может проверить срок действия визы на этом сайте.

Если у пассажира имеется действующий вид на жительство, выданный любым другим эмиратом, ему перед бронированием рейса необходимо будет подтвердить свой въезд / повторный въезд в ОАЭ на портале.

Без разрешения на въезд/повторный въезд в Дубай пассажир не будет допущен на рейс. Срок действия визы можно проверить на этом сайте. Также необходимо загрузить и зарегистрировать приложение «COVID-19 DXB Smart App» до прибытия в Дубай.

3. Туристы, прибывающие в Дубай:

Пассажиры, путешествующие в Дубай в качестве туристов, также должны иметь медицинскую страховку, а также загрузить и зарегистрировать приложение «COVID-19 DXB Smart App» до прибытия в Дубай.

4. Список лабораторий, предоставляющих ПЦР-тесты в ОАЭ:

Лаборатории, интегрированные с Управлением здравоохранения Дубая:

• Agiomix

• Al Garhoud Private Hospital

• Al Zahra Hospital

• American Hospitals Dubai

• CPS Clinical Pathology Services

(MenaLab)

• Dubai Health Authority (Latifa Labs)

• Emirates Specialty Hospital

• EUROFINS BIOMNIS

• Freiburg Medical Laboratory

• Mediclinic Hospitals Group

• Medsol Dubai Medical Laboratory

• National Reference Laboratory

• Viafet Genomic laboratory

• Scientific Clinical Laboratories (Unilabs)

• Star Metropolis Clinical Laboratories

• York Diagnostic Laboratories

Другие клиники:

• Al Tadawi Medical Centre

• Aster Hospitals in Dubai

• Canadian Specialist Hospital

• Emirates Hospital

• King’s College Hospital Dubai

• MedCare

• Medeor Hospital

• NMC Healthcare

• Prime Medical Centers

• Saudi German Hospital

• Thumbay Hospital

• Zulekha Hospital

Вышеуказанные правила могут быть изменены без предварительного уведомления.

Minval.az