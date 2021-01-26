Министерство финансов США возобновит планы эпохи Барака Обамы поместить портрет рожденной в рабстве афроамериканки, аболиционистку Харриет Табман на купюру в 20 долларов вместо портрета седьмого президента Эндрю Джексона.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что президент Джо Байден хочет ускорить этот процесс.

Как отмечает агентство Bloomberg, Псаки отметила, что американские деньги должны «отражать историю и разнообразие нашей страны, и образ Гарриет Табман, украшающий новую банкноту в 20 долларов, безусловно, отразит это».

Администрация Трампа замедлила эти планы, объявленные во время президентства Барака Обамы. Бывший министр финансов Стивен Мнучин объявил в 2019 году, что 20-долларовые банкноты с портретами, отличными от Джексона, не будут циркулировать до 2028 года, и он отказался взять на себя обязательство разместить фотографию Табмана на валюте.

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